Luego del escándalo que se desató con la filtración de las imágenes de Martín Insaurralde en un yate con Sofía Clerici, Jésica Cirio (la ex del político, con quien tiene a su hija Chloe) rompió el silencio en una profunda y extensa nota.

“¿Estás arrepentida de algo?”, fue de las preguntas que le hicieron ala modelo en El noticiero de la gente, el programa que se transmite por Telefe.

“Creo que en la vida no sé si estamos para arrepentirnos porque no hay tiempo”.

Fue entonces que Jésica no dudó con su respuesta: “No, creo que en la vida no sé si estamos para arrepentirnos porque no hay tiempo”, comenzó diciendo, reflexiva.

“Creo que estamos para aprender, para evolucionar, para entender a veces por que suceden las cosas”, agregó. Y cerró: “Quizás, en el momento, uno no las entiende y con el tiempo te caen las fichas o reflexiones. Estamos para crecer, es todo muy corto”.

LA REACCIÓN DE JÉSICA CIRIO CUANDO LE PREGUNTARON SI MARTÍN INSAURRALDE LE HACÍA REGALOS DE LUJO

Luego del escándalo que se desató por las fotos de su ex esposo, Martín Insaurralde (con quien tiene a su hija, Chloe) con Sofía Clérici navegando en un yate de lujo por Marbella, Jésica Cirio rompió el silencio.

Indagada por si Insaurralde le hizo regalos de largo a lo largo de la relación, Jésica no dudó con su respuesta: “A mí no me hacía regalos. No, en absoluto”, lanzó en su visita a El noticiero de la gente, el programa que se transmite por Telefe.

“Jamás hubo un arreglo de ese tipo. Ni se llegó a charlar de esas cifras”.

Por otro lado, le hizo frente a la supuesta fortuna que habría adquirido después del divorcio: “Se siguen diciendo un montón de cosas. Estos 20 millones que nunca existieron”.

“Jamás hubo un arreglo de ese tipo. Ni se llegó a charlar de esas cifras”, cerró Cirio en medio de la investigación que se lleva adelante en Uruguay para saber si hubo un depósito en un banco de dicho país.