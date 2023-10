Mauro Zeta: -El viaje podría ser una revelación, que es producto de dinero que no es bien habido o producto de la corrupción. Como exmujer y mamá de una hija en común, cuando escuchás que él puede ir a prisión, que está imputado de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero, ¿qué te pasa por la cabeza?

Jésica Cirio:-Es muy duro, es muy triste estar en esa posición, pero por eso estoy acá. Yo puedo hablar de mí. Soy una persona que trabaja de toda la vida y estoy a disposición de cualquier organismo que tenga la necesidad de pedir los informes que sean necesarios sobre mi persona y sobre mi vida.

Milva Castellini: -Si a vos te piden, inclusos se han inhibido bienes, ¿vos podés hablar de tus ingresos, de tus ahorros? ¿No hay nada que te inquiete?

Jésica Cirio: -Nada, absolutamente nada.

Germán Paoloski: -Fernando Burlando, tu abogado, me decía “Jésica puede demostrar un estilo de vida de muy buenos ingresos porque ha sido además de modelo, empresaria”.

Jésica Cirio: -Es de público conocimiento.

Germán Paoloski: -Él me decía que vos llegaste al matrimonio, incluso, con un patrimonio mayor que el de él. Por lo menos, el declarado por él.

Jésica Cirio: -Sí, sí, sí. Así es. Por eso digo, yo estoy a disposición a lo que sea necesario con respecto a lo contable de mí persona.

Germán Paoloski: -Recién lo dijo Mauro, qué situación difícil.

Jésica Cirio: -Es horrible. Insisto, tengo una nena chiquita y hay muchas cosas que me sorprendieron, como los sorprendieron a ustedes. Mi proceso es difícil, porque a la vez, no puedo no decir nada. Dicen esto de los 20 millones (de dólares), que nunca existieron. Jamás hubo un arreglo de ese tipo ni se llegó a charlar. Esto es lo que quiero aclarar. Si bien está a la vista que soy una persona que trabaja desde chiquita en los medios, está todo a disposición, todo lo que necesiten a nivel contable.