Pampito opinó sin filtros del video que Sofía Clerici subió a su red social, en la que se la ve teniendo sexo. El hombre en cuestión sería Martín Insaurralde, político con el que estaría viviendo un explosivo romance en Marbella.

“En el video que se están chapando, él no se da cuenta de que lo está grabando. La calentura los puede. Les ganó la calentura”, sentenció el panelista y periodista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

PAMPITO OPINÓ FUERTE DEL VIDEO ÍNTIMO DE SOFÍA CLERICI CON INSAURRALDE

Pampito: -Clerici subió historias mostrando regalos súper caros… Y subió esto, que no sé si se puede mostrar todo, pero subió una historia teniendo sexo con Insaurralde.

Estefi Berardi: -Si vos estás arriba mío y hacés esto con el celular, te das cuentas que te están filmando.

Pampito: -Sí, decís “¡qué estás haciendo!”. Pero acá Insalurralde no se dio cuenta. ¡Yo no lo puedo creer!

Estefi: -¿Cómo podés no darte cuenta?

Pampito: -Porque estaba caliente como una pava.

Estefi: -¿Estaría muy borracho? No lo sé, me lo pregunto.

Pampito: -Estaba caliente, entretenido. Hay gente que se queda ciega frente a la calentura.

Estefi: -Nunca me pasó. Me daría cuenta (que me graban).

Pampito: -Poneme el video de Insaurralde. Hace boquita en este. Señor, ¡hace boquita! Y en este video está chapándola, muy entretenida. Nos van a censurar. Y la otra, viva, lo grabó…

Estefi: -No, para mí está mal grabar a una persona teniendo intimidad.

Pampito: -No, ¡a este sinvergüenza! ¿De dónde salió esa plata?

Estefi: -Sí, eso ni hablar. Espero que lo investiguen a este tipo porque es un funcionario público.