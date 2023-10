Desde que estalló la bomba de Martín Insaurralde con Sofía Clérici, la modelo salió a cruzar con todo los cuestionamientos, defendió su relación con el político, desmintió haber tenido unas lujosas vacaciones en Marbella y ahora respondió con imágenes que mostrarían el momento de felicidad que vive.

La modelo, quien unas horas después decidió dar de baja su cuenta de Instagram en plena polémica, compartió postales de los días de amor que pasó con el político. Así compartió un video del mar en la bellísima ciudad española. “Cómo extraño el mar de noche en Marbella”, escribió.

En otro posteo mostró el sensual look que llevó en una de las noches junto al ex de Jésica Cirio y, para que no queden dudas, le dedicó el posteo. “Mi fotógrafo personal. Ja, ja, ja”, puso, junto a un emoji de corazón.