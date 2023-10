El domingo 7, Georgina Barbarossa adelantó su regreso a La Peña de Morfi, tras operarse una rodilla, y entrevistó en profundidad a Jésica Cirio, tras el escándalo de Martín Insaurralde.

El exmarido de Cirio e intendente de Lomas de Zamora fue denunciado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tras salir a la luz sus millonarias vacaciones con Sofía Clerici en Marbella.

En ese marco, Jésica fue imputada y sus ingresos también serán revisados por la Justicia.

Furiosa con Insaurralde, Georgina no contuvo su malestar con el funcionario y lo insultó en plena nota con Jésica.

EL EXABRUPTO DE GEORGINA BARBAROSSA EN PLENA NOTA CON JÉSICA CIRIO

Georgina Barbarossa: -¿Cómo es la relación con él después de que estalló el escándalo?

Jésica Cirio: -Nuestra relación no es buena desde noviembre, que empezaron a pasar todas estas cosas. No fue buena. Y ahora, con todo esto, yo el fin de semana me enojé...

Georgina: -Pero claro, cuando aparecieron todas estas fotos en Instagram. ¿Qué pasó? ¿Lo llamaste?

Jésica: -Fue muy fuerte porque es como caer en la realidad de que todo el resto fue mentira.

“No puedo creer que una persona sea tan imbécil”, dijo Georgina, furiosa con Insaurralde.

Georgina: -¿Y él qué te dijo? Porque no puedo creer que una persona sea tan imbécil. Perdón.

Jésica: -Nada.

Georgina: -Porque mostrar todo lo que mostró es una osadía, una falta de respeto total para toda la República Argentina.

Jésica: -Se enojó y me bloqueó.

Georgina: -¿Él se enojó?

Jésica: -Sí.

Georgina: -¿Pero vos le pediste explicaciones?

Jésica: -Si, por supuesto, pero no me las dio.

Georgina: -¿No te dio ningún tipo de explicación?

Jésica: -No me dio ningún tipo de explicación.

Georgina: -¿Pero vos le dijiste, sos un ridículo con todo lo que has hecho? Es una estafa moral para vos y para todo el país.

Jésica: -Fue en un tono bastante más alto. Después de eso me descompensé, para mí fue muy fuerte ver todo eso. Que todo ese sueño construido, de tantos años, que te lo derriben y no saber en dónde estás parada.