Tras realizar cinco shows presentando su nuevo disco en el Hurlingham Club, Tini Stoessel se mostró en una entrevista íntima con el psicólogo Gabriel Rolón en la que abrió su corazón sobre los miedos que la llevaron a dar a luz a este nuevo trabajo.

En un ambiente intimista, la cantante pudo exteriorizar sus inseguridades por las críticas, el cuidado de su salud mental y su miedo a perder a su papá. “Este disco tiene todas las emociones de lo que sería un duelo”, dijo Tini y señaló cuál fue el principal motor de ese deseo.

Tini Stoessel (Foto: captura Flow)

“Por eso elegimos empezar a contar esta historia con ese shock tan grande que fue lo que le pasó a mi papá. Pensé que lo perdía porque nos lo avisaron. Nos dijeron que no había posibilidad de que él siguiese”, reveló.

Leé más:

Ángela Torres opinó sin filtro sobre el nuevo álbum de Tini Stoessel

TINI STOESSEL REVELÓ CÓMO PLASMÓ SUS MIEDOS, INSEGURIDADES Y LA DESESPERACIÓN POR PERDER A SU PAPÁ EN SU NUEVO DISCO

En ese sentido, Tini Stoessel contó que la experiencia con su papá fue “gota que rebalsó el vaso” en lo referente a darle otro vuelco a su carrera musical, que en los últimos tiempos estuvo más virada hacia lo comercial.

“Me encontré en lugares oscuros, no sabía qué nombre ponerle, no sabía a quién recurrir, no sabía si contarlo o no. Me daba vergüenza. Fue muy rápido el desalme, por así decirlo, de sentir morir a mi papá, a tener que estar arriba de un escenario sonriendo”, relató.

Tini Stoessel (Foto: captura Flow)

Asimismo, Tini habló también de cómo influyeron en este trabajo todos los males que sufren a diario como la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión. “Me encontré con que un día yo no me podía levantar de la cama. Pero no es porque no tenía fuerza física, sino que mi alma me dijo: ‘No podés más’”, dijo.

“Y ahí me metí en un lugar de sensaciones y sentimientos que pensaba que no iba a poder superar, que me iba a quedar para siempre en ese lugar oscuro. Por eso arranqué el álbum tan personal”, detalló Tini.

Leé más:

Alejandro Stoessel rompió en llanto mientras Tini cantaba “Pa” en vivo por primera vez: el desgarrador video

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.