Juliana Scaglione, conocida como Furia en la casa de Gran Hermano 2023, le hizo una fuerte confesión a Lisandro ‘Licha’ Navarro después de protagonizar una fuerte pelea con Manzana.

“Permiso, está la comida ¿querés que te la traiga acá?”, le preguntó el participante y ella le contestó sin filtros: “¿Te puedo pedir un favor? Y te lo digo enserio... me gustás demasiado, andate”.

“Tenés novia afuera, no aguanto más este jueguito de mierda. No me sirve porque no estás conmigo acá adentro. No me generes sentimientos”, agregó la instructora deportiva y él le respondió: “No te genero nada”.

Furia y Licha en Gran Hermano 2023.

“¿Querés que te traiga la comida por lo menos o te puedo mandar a que alguien te traiga la comida?”, siguió Licha y élla sentenció: “Quiero estar acá sola, por favor, sos lo más hermoso del mundo. Te lo digo de corazón, alejate de mí”.

QUIÉNES SON LOS ELIMINADOS DE LA CASA DE GRAN HERMANO HASTA EL DOMINGO 28 DE ENERO

El domingo 7 de enero se fue la casa más famosa del país Isabel Denegri por el 56,6 por ciento de los votos, mientras que en la anterior gala de eliminación se fue Wiliams López.

El segundo eliminado del reality fue Axel Klekaylo con el 54,3 % de los votos negativos y el primero en salir de la casa fue Hernán Ontivero, que sacó 52,6% de los votos.

Carla De Stefano se fue de la famosa casa por decisión propia y Catalina Gorostidi resultó eliminada en la quinta gala por el 63,9 por ciento de los votos. En la sexta gala Florencia Cabrera quedó afuera por un 56.8% de los votos.

El domingo 28 de enero dos nuevos participantes se fueron de Gran Hermano 2023, Denisse Belén González y Alan Simone, mientras que los demás fueron salvados por el público para continuar en juego.