Lejos de la explosiva personalidad con la que se la ve en Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione rompió en llanto al contarle su dura historia de vida a Lucía Maidana, en un mano a mano que tuvieron en el jardín de la casa más famosa del país.

“Yo pasé un período en el que no tuve para comer. Tuve que pagar un montón de cosas de mi papá”, le dijo Furia.

Haciendo catarsis, la entrenadora continuó: “Pero nunca me puse mal ni me enojé. Siempre seguí entrenando. Nunca le conté a la gente que estaba entrenando que yo estaba pasando por todo esto. Comía arroz y huevo. Arroz, arroz, arroz. Mucho arroz”.

“Un día les dije a mis compañeros que no tenía comida para competir. Quería competir y no podía… Ay, me puse re mal. ¡No!”, expresó Furia, ya sin contener las lágrimas ante una Lucía corta de palabras que escuchaba seria su drama.

GRAN HERMANO 2023: FURIA, DOLIDA POR EL ALEJAMIENTO DE SUS HERMANOS

Sensibilizada, Furia reveló que en esa dura etapa de su vida sus hermanos la dejaron sola: “Estaba pasando un momento re de mierda. Mis hermanos no me hablaban y no tenía para comer”.

Acto seguido, la participante asumió que se enojó con la vida por no tener el acompañamiento ni la recompensa ganada por afrontar las deudas que les había dejado su padre antes de morir: “Me re enojé mal, porque dije: ‘¿Por qué estoy pasando por esto si hice todo bien? ¿Por qué la vida me está castigando?’”.