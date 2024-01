Solo dos días bastaron para que Juliana “Furia” Scaglione pasara de la gloria a tener que rearmar sus planes dentro de Gran Hermano 2022 para poder seguir compitiendo contra el “imperio chino” de Martín debido a la salida de sus “furiosas” Catalina y Carla.

El domingo, el público le bajó el dedo a Catalina Gorostidi, mostrándole su desaprobación a los tremendos epítetos que dejó en su fuerte cruce con Emmanuel, sin contar todo lo que le dijo en el cara a cara que organizó Santiago del Moro.

Carla De Stéfano, por su parte, fue muy cuestionada por los analistas de El debate de Gran Hermano por haber dejado la casa a razón de extrañar mucho a sus hijos y a su novio, “Huguito”, acusándola inclusive de haber entrado a la casa para hacer conocido su negocio de venta de muebles.

En el inicio de la gala de nominaciones de este miércoles, Santiago del Moro anunció que Furia iba a ser la primera en votar, pero también presentó un video en el que se la ve sumamente triste y llorando por toda la casa a raíz de la salida de sus “furiosas” preferidas.

Furia visitó el confesionario en un momento de máxima necesidad, para hablar con los psicólogos. “Me siento mal. Siempre me levanto de la cama y la veo a Chula y a Cata, y me hace m…, y me tengo que quedar con estos for… hijod de p…”, reconoció.

“Creo que lloro de bronca, no de tristeza. Es una mie… Ellos querían tranquilidad, ahora la tienen. Fuménsela ahora porque nos vamos a pegar un embole de la c… de la lora y yo tengo que armar un grupo nuevo porque si no estamos al horno. Y tiene que ser con gente con la que no tengo ganas, que tengo que volver a amigarme que son falsos y maquiavélicos”, cerró.

