El nuevo estatus quo de la casa de Gran Hermano 2023 dejó lugar a que la producción organice desafíos para ponerle un poco más de pimienta ante la falta de romances entre los “hermanitos”, y ahora “el supremo” le sugirió a Furia que simule un romance con Lisandro.

En un video que exhibieron en El impertinente (Net TV) , Gran Hermano recibe a los dos participantes por separado y les hace la propuesta, pero mientras que a Lisandro le causó gracia el “shippeo”, Furia no puede dar crédito al ofrecimiento de “el supremo” a cambio de una canasta de frutas y una cinta caminadora.

Furia y Lisandro en Gran Hermano 2023 (Foto: captura Telefe)

Es bien sabido que Furia siente algo por uno de sus principales rivales dentro de la casa tras la salida de Isabel tal como ha dejado ver en algunas de sus charlas con Catalina o en sus reacciones, aunque eso también podría ser parte de su estrategia para atraerlo y llevarlo a su perdición.

CÓMO REACCIONÓ JULIANA “FURIA” SCAGLIONE ANTE LA PROPUESTA DE SIMULAR UN ROMANCE CON LICHA EN GRAN HERMANO

“Hola Juliana, tengo un desafío para proponerte. A cambio, voy a concederte una canasta de frutas y una cinta caminadora para toda la casa. Tenés que hacerle creer a toda la casa que entre vos y Lisandro pasa algo”, dijo “el supremo”.

“Vos me estás dando un regalo, amigo”, le dijo Furia a Gran Hermano sin prejuicio mientras festejaba con un baile tribal. “Pero yo me estoy ganando un premio, esto no es un desafío”, agregó, mientras la voz le preguntaba si aceptaba o no.

“¡Obvio! ¿Qué te pensás? ¿Qué no vi ese jamón? Me voy a lavar los dientes y me cambio la bombacha, bancame”, dijo Furia, que al salir del confesionario levantó el tubo del teléfono rojo y dijo “Mamá, se me dio”. ¿Se le dará?

