La polémica que se desató cuando Martín Ku decidió sacar a Juliana “Furia” Scaglione de la placa de nominados de Gran Hermano 2023 y dejar a su amigo Lisandro “Licha” Navarro, sigue instalada en las redes sociales. En este contexto, el participante le explicó a su compañero su contundente estrategia.

“Le estoy demostrando de alguna manera a Manzana que lo que me hizo no estuvo bien. Nosotros ayer lo dijimos, en el afuera va a estar todo bien... Que las cosas fluyan, si está todo bien, está todo bien y, si no, bueno...”, le dijo Martín. Entonces, su amigo le aclaró que, pese a su decisión, ellos van a seguir estando bien dentro de la casa.“No es lo mismo darle una explicación a una persona que no me importa, que a la persona que considero mi mejor amiga acá, es totalmente distinto”, afirmó Kun, sincero.

Y se despidió analizando su jugada. “A Manzana no lo podía salvar, yo lo voté, ¿cómo lo voy a salvar? Podía salvarte a vos, el camino fácil, que no cambia la placa. Acá se está planteando una batalla muy interesante entre Furia y Manzana, no lo veo como el mejor momento, siento que esa pelea da para tres semanas más... Manzana le declaró la guerra y se va a dar. Lo que yo quería hacer era probarlo, desde el voto lo dejé en claro, en una placa negativa... A ver qué pasa”, sentenció Martín, estratega.

LA REACCIÓN DE LA NOVIA DE MARTÍN KU POR HABER SALVADO A FURIA

María del Rosario y sus amigos comenzaron a saltar a los gritos al ver que Martín había decidido salvar a Furia y no a Licha.