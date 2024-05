Tras el diagnóstico que le dieron en la clínica donde se sometió a una batería de exámenes, Furia les explicó a sus compañeros de Gran Hermano que tiene leucemia nivel uno y Santiago del Moro confirmó que tiene un “apto médico” que la habilita a seguir jugando.

Sin embargo, un video que comenzó a viralizarse en las últimas horas la muestra a Juliana Scaglione utilizando este tema en medio de una fiesta en la pileta para generar congoja entre los pocos compañeros que le quedan en la casa y Ángel de Brito la acusó de “lucrar” con su enfermedad.

Furia cumplió con la misión de "Gran Hermano" para tener un piano en la casa. (Foto: Captura Telefe)

“Les voy a contar una cosa... se van a cumplir cinco meses (en la casa), pero bueno, recién me acaban de avisar en el confesionario que el estudio que tenía que me había dado bien, ahora me dijeron que me dio mal”, señaló, frente a sus sorprendidos acompañantes.

ÁNGEL DE BRITO ACUSÓ A FURIA DE UTILIZAR SU ENFERMEDAD PARA LUCRAR EN GRAN HERMANO

“Y como a mí me gusta festejar y aparte también me gusta mucho el agua, se me ocurrió que vengan todos acá al agua, porque tengo que abandonar la casa, no puedo seguir en juego”, dijo para revelar a instancias de Virginia que se trataba de una “misión” que le encargó Gran Hermano.

“Si creían que lo había dado todo, no. (…) De lo más patético que vi hasta acá. Si soy Furia, me bajo acá”, dijo el conductor. “Exceso total. Yo ya no entiendo”, dijo Ángel, y Yanina Latorre lo acompañó con un “no hacía falta”.

Furia dejó preocupados a todos sus compañeros al mentirles sobre su salud. (Foto: Captura Telefe)

Fede Bongiorno reveló que la misión era que todos se metan en la pileta, y que Gran Hermano no le indicó que utilice su enfermedad para lograr su objetivo. “No sé cómo van a justificar lo injustificable todos esos que después se enojan y dan discursos. Un día dan mensajes moralistas en el programa y al otro día dicen ‘esto es televisión’”, cerró De Brito, en obvia referencia a Santiago del Moro y la “analista” Laura Ubfal.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.