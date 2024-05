Juliana “Furia” Scaglione fue censurada en Gran Hermano 2023 por su violenta reacción durante su pelea con Mauro Dalessio. En este contexto, también fue acusada por muchos televidentes de maltrato animal por haberle gritado a Arturo, el perro rescatado de la casa, muy sensible a los gritos y a los retos.

En medio del enojo de muchos de los “furiosos”, el fandom de Juliana, no solo por la sanción sino porque muchos la tildaron de maltratadora, rescataron un contundente momento que su ídola vivió con el perro tras el escándalo en el reality por su desmedida reacción.

Arturo le pidió upa a Furia en reiteradas oportunidades y le lamió la cara.

En las últimas horas, Arturo le pidió upa en reiteradas oportunidades y le lamió la cara, lo que dio a entender que la relación entre ambos sigue intacta a pesar de lo ocurrido. Momento que quedó registrado y se viralizó en X.

LA PREGUNTA AL HUESO DE SANTIAGO DEL MORO A MAURO DALESSIO EN GRAN HERMANO 2023

Luego de que Santiago del Moro sorprendiera a los participantes con su presencia en la casa de Gran Hermano 2023, el conductor puso en aprietos a Mauro Dalessio al preguntarle en vivo si está enamorado de Juliana “Furia” Scaglione.

“¿Estás enamorado de Juli o no?”, quiso saber el conductor del reality de Telefe despertando una sonrisa incómoda de Juliana. Y, tras una breve pausa, el jugador se sinceró: “La verdad que es alguien que yo quiero mucho, me gusta, es alguien que me ayudó un montón acá y la aprecio”, comenzó diciendo.

“Es una mujer fenomenal. Tiene un montón de cualidades que a mí me ayudaron acá también a mejorar por mí mismo. Tenemos nuestros encontronazos, pero son todo también parte de lo que somos los dos”, agregó. Y Furia cerró, picante: “Es show lo que vino a buscar”.