El martes por la noche, Romina Uhrig ingresó de sorpresa a la casa de Gran Hermano 2023 y en su paso por el confesionario lanzó un sincericidio sin filtros sobre cómo encontró el lugar.

“Ay, mirá este sillón la mugre que tiene. Tiene pelos”, expresó la exparticipante de Gran Hermano 2022, ni bien se ubicó en el lugar, emocionada por poder volver a hablar con la voz de GH.

“¡Qué lindo escucharte! Esto es un sueño. Estoy feliz. Gracias por permitirme entrar de vuelta a la casa. Es revivir todo de vuelta”, le dijo Romina.

Acto seguido Gran Hermano le preguntó a la ex “hermanita” cómo encontró el lugar y se despachó con honestidad brutal

“La casa está bastante cochina. Los tallones todos colgados. Yo limpiaría, la ordenaría. Empezaría por los cuartos, el baño. En una noche se puede limpiar. Si yo la limpiaba sola en un día. A veces con la ayuda de mis compañeros. Ahora, con la ayuda de todos lo podemos hacer. No quiero dormir, no quiero desaprovechar el tiempo”, dijo Uhirig.

QUÉ ES LO QUE MÁS EXTRAÑABA ROMINA UHRIG DE LA CASA DE GRAN HERMANO

“Extrañaba la cocina. En la cocina se me pasaban muchas cosas. Furia dijo que estar en la cocina fue mi estrategia. Sí, fue mi estrategia mental. Amo cocinar, me encanta la cocinar, y me ayudó mucho para la cabeza”, aseguró Romina.

Y concluyó: “Siempre le voy a agradecer a mis compañeros que me cedieron ese lugar y gracias a ese lugar puede llegar a donde llegué”.