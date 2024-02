El ingreso de Romina Uhrig a Gran Hermano 2023 para ayudarlos con la limpieza de la casa puso a los participantes contentos de recibir una visita. Sin embargo, la exparticipante protagonizó un choque con Furia que la llevó en la gala del martes a hacer una reflexión sobre la polémica participante.

“Se esconde detrás de una coraza y demuestra todo el tiempo algo como para defenderse”.

“Yo tenía miedo de Furia y descubrí en ella una chica que es una dulce”, señaló en tren de confesiones la exconcursante en una charla con Santiago del Moro en el confesionario. Ahí contó que se sorprendió al conocer a Juliana.

“Se esconde detrás de una coraza y demuestra todo el tiempo algo como para defenderse. No sé si algo en su vida la marcó, pero es una dulce”, señaló.

Foto: Captura de TV

EL FUERTE DESCARGO DE ROMINA URIGH EN REDES TRAS SER CRITICADA POR VOLVER A LA CASA DE GRAN HERMANO

Romina Uhrig ingresará a la casa de Gran Hermano 2023 por 48 horas y realizó un fuerte descargo en redes después de recibir críticas por su vuelta en esta edición.

“Mañana vuelve la ‘dipuchorra’ a la casa”, lanzó el panelista Pepe Ochoa en Twitter y fue entonces cuando la exparticipante contestó: “No cambiás más...”.

“Y cada vez que me ves me abrazás. Y mirá que lo hablamos... sos mal tipo, falso, no queda otra. No te metas más conmigo, hace tu camino. Éxitos”, sentenció Uhrig.