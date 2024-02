A pocas horas de haber ingresado a la casa de Gran Hermano 2023, Romina Uhrig también entró al confesario en la gala de nominación para dar sus votos positivos y negativos.

En esta oportunidad, la exparticipante del reality de Telefe optó por otorgarle a Virginia Demo 2 votos negativos: “Se los voy a dar a Virginia porque es con la que menos hablé y la noto como que si se va, le daría igual”, expresó. Luego, le dio un voto negativo a Federico “Manzana” Farías: “Me parece divino, pero a Manzana”.

Foto: Captura (Telefe)

Por otro lado, se inclinó por Rosina Beltrán para sus 2 votos positivos y el otro se lo dio a Agostina Spinelli y dio sus argumentos: “Rosi me caía bien de afuera, me parece divina y tiene mucha luz. Y con Agos, por ahí afuera mucho no me gustaba y la verdad es que todo este tiempo estuvo de 10″.

ROMINA UHRIG INTENTÓ ANALIZAR EL JUEGO DE FURIA EN GRAN HERMANO Y ELLA REACCIONÓ FUERTE

A poco de haber ingresado a la casa de Gran Hermano 2023 por pocos días, Romina Uhrig mantuvo un picante ida y vuelta con Juliana Staglione (más conocida como “Furia”) frente al resto de los participantes.

Así fue el tenso ida y vuelta, tal como se viralizó rápidamente en Twitter:

Romina: -No sé qué te habrá pasado en tu vida. No importa, no sé.

Furia: -No tiene nada que ver igual.

R: -Sí, tiene que ver mucho. A veces, cuando uno quiere mostrar algo... esa dureza, esa firmeza, ese enojo es porque algo pasa.

F: -No viene por ahí. Yo soy un ser re piola, pero si vos me venís a atacar, yo me defiendo.

Romina Uhrig: “A veces, cuando uno quiere mostrar algo... esa dureza, esa firmeza, ese enojo es porque algo pasa.

R: -No, está bien, pero...

F: -¿Cuál es el tema? Mi defensa es tan violenta, o como se ve, que asusta. Entonces, no me jodan, loco. Si yo te demostré que soy una buena compañera, ¿por qué tenés ganas de pincharme? Y... porque querés cámara, amigo”.

R: -No pasa por cámara.

F: -No juegan en todo el día. Les manda una palabra la familia, ‘uy, me tengo que despertar’. Loco, andá a romperle las bolas a otro, amigo. Yo estoy tranquila. No, dejate de joder. Después se ponen a llorar, se ponen a temblar, van al confesionario a decir que yo le estoy por pegar. Te hacen todo una cama, acá no es joda. Entonces, si vos me venís a atacar, me voy a defender. Yo tengo mis ‘por qué’. Yo no grito porque tengo ganas, vienen a buscarme. Se ve que soy una jugadora bastante fuerte en su cerebro, que lo piensan y dicen ‘uh, a esta no la sacamos más’. Y bueno, te va a costar un poco, capaz que la semana que viene me voy, pero por lo menos, yo esto lo voy a disfrutar. Y vos me decís ‘Juli, te va a hacer mal’. Bueno, hasta que me tenga que ir.

Furia: “Mi defensa es tan violenta, o como se ve, que asusta. Entonces, no me jodan, loco. Si yo te demostré que soy una buena compañera, ¿por qué tenés ganas de pincharme? Y... porque querés cámara, amigo”.

R: -Suavecito como culito de bebé.

F: -Esta soy yo. Tranca, yo tengo mis momentos de agarrar la cabra y me duermo con ella. Hay ciertas cosas que yo no me banco y yo reacciono de esa manera. Te gustó hacerte el mafioso, listo, fumatela, amigo. Bloquear, como el celular.