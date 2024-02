La tregua entre Agostina Spinelli y Juliana “Furia” Scaglione llegó rápidamente a su fin en Gran Hermano 2023 y Santiago del Moro intervino con firmeza en una acalorada discusión.

Las participantes dejaron de jugar juntas adentro de la casa y las diferencias hicieron que sus cara a cara sean cada vez más hostiles y explosivos, al punto de que el conductor del reality tomó una determinación al aire.

Espiando la casa en vivo desde El Debate de Gran Hermano, Santiago del Moro quedó atónito ante el tono de la pelea.

“¿Por qué mentís? ¿Por qué me querés hacer quedar como una mierda afuera? ¿Por qué me tenés tanto odio? Yo no te voy a dar más cámara”, le reprochó Furia a Agostina.

Con los tapones de punta, Spinelli le respondió: “Porque fuiste una mina de mierda...”.

LA DECISIÓN DE SANTIAGO DEL MORO EN PLENO CRUCE ENTRE FURIA Y AGOSTINA EN GRAN HERMANO

“Hagamos algo. Vení, vení, cortá, cortá. Voy a hablar con cada una, solo, porque no nos vamos a entender nunca”, dijo Santiago del Moro ante la imposibilidad de entablar diálogo con Furia y Agostina.

“Hubo un vínculo muy fuerte entre ellas y tienen que seguir en la casa”, acotó el conductor, mientras los gritos y los insultos seguían de fondo.

Serio, Del Moro volvió a ingresar a la casa desde El Debate y le pidió a Agostina que se retire unos minutos para hablar primero con Furia y luego con ella porque conversar de a tres era imposible.

“Vamos a hacer algo, chicas. Es muy difícil que les hable desde la tele. Voy a hablar primero con una y después con otra. No nos podemos poner de acuerdo”, sentenció Santiago, cambiando en vivo de planes ante el nuevo enfrentamiento.

FURIA DESCARGÓ TODA SU ANGUSTIA TRAS LA PELEA CON AGOSTINA EN GRAN HERMANO

“Ella no iba a querer arreglar nada y yo entendí que no hacía falta. Me vienen picando y no solamente ella, varios de la casa. Yo tengo un montón de sanciones. Pónganse en mi lugar, que vine acá a jugar un juego”, le dijo Furia a Santiago del Moro.

“Me viven picando y yo no puedo reaccionar de ninguna manera y le aviso directamente a Gran Hermano que cuando a mí me tiembla la mano, toque el timbre y me deje entrar al confesionario”, aseguró la participante.

“Quiero que entiendan, ella (Agostina) me dijo cuarenta veces que se quería ir con Lisandro, pero él no quiere jugar con nosotras. Lo intenté de todas las formas para quedarme con Agos, pero no quiere”, expuso Furia.

“¿Qué dije yo el primer día? El que se enoja, pierde. No pises el palito, no lo pises”, le recordó Del Moro.

“Ahora estamos más unidos porque somos poquitos. Es una cagada estar sola y aislada a un costado. Yo lo viví mucho tiempo y por eso la gente me ayudó”, le contestó la participante.

“Yo me quedo porque la gente me viene a gritar, porque me quieren… Acá me quieren ver, no sé, muerta”, concluyó Furia, movilizada tras el encontronazo con Agostina.