La relación de Agostina Spinelli y Juliana “Furia” Scaglione parece no tener vuelta atrás. Si bien parecían haber logrado una tregua después de que su amistad sufriera un abrupto corte, un nuevo cara a cara volvió a enfrentar a las participantes de Gran Hermano 2023.

Así se vio reflejado en la charla a solas que mantuvieron las chicas donde ambas descargaron su angustia y se tensionara el clima, a tal punto que Santiago del Moro debió intervenir para poner paños fríos.

Foto: Captura (Telefe)

“Todo este tiempo hablaste de valores y ser buena gente, y no tuviste valores conmigo. No tenés nada que decir de mí. ¿Por qué cuando Cata (Gorostidi) se fue no me dijiste ‘yo voy a jugar sola?’”, comenzó diciendo Agostina.

“¿Vos te acordás de la persona que te defendió acá adentro? Yo fui una, al margen de que me hayas tratado súper mal. Te fui leal y fiel. Le dije a todos ‘a la única que lo soy leal es a Furia’ y le jugaste sucio. Me nominaste y punto. El domingo quiero que te vayas porque me jugaste sucio. Yo quiero que gane Gran Hermano una persona que juegue limpio. Fuiste mala persona conmigo”, agregó.

Tras escucharla, Furia tomó la palabra: “No entiendo por qué me odiás tanto. Lo que yo vivo no lo vivís vos. No sos Furia. Yo me veo una mina fuerte, que vale oro. Agos, yo no tenía ganas de venir a pelear con vos. La que no tiene respeto conmigo sos vos”.

Foto: Captura (Telefe)

Y siguió: “La gente ve todo. Yo no jugué sucio. No soy una maleducada, es mi manera de expresarme. Lo único que hiciste fue gritar,e, al falta de respeto la tenés vos. ¿Por qué me querés hacer quedar como una mier… afuera? ¡Me tenés envidia y me querés ver sufrir!”.

Por último, al ver que las chicas no llegaban a un acuerdo, el conductor decidió aparecer para alivianar la tensión y optó por hablar con cada una a solas.

AGOSTINA SPINELLI ES LA NUEVA LÍDER SEMANAL DE GRAN HERMANO

Luego de que se viviera una tensa semana en la que una fuerte pelea terminó con la lealtad que la unía a Juliana “Furia” Staglione, Agostina Spinelli se convirtió en la nueva líder de Gran Hermano 2023 y no podrá ser nominada por sus compañeros.

“En la arena encontrarán una estructura con cilindros colgantes, los cuales estarán llenos de líquido y tendrán un orificio en su base. El último participante que logre mantener líquido por arriba de la línea cero, será el líder de la semana”, había leído Furia, antes de pasar a la prueba.

Foto: Captura (Telefe)

Luego, cada participante intentó dejar todo en la prueba, pero fue Agostina quien logró superar el desafío. Contenta por haber alcanzado el objetivo, la joven miró a cámara mientras estaba sola en el patio y lanzó una picante frase contra Juliana: “¡Qué empiece el juego! Quería jugar sola ella. Bueno, que juegue sola”.