Son días movidos para Furia en Gran Hermano 2023. “Me siento sola”, aseguró en el confesionario, a la hora de nominar, donde aprovechó el momento para dirigirse a sus fanáticos, además de cargar contra su ahora examiga, Agostina. Allí les dio un pedido expreso a quienes la bancan.

“Yo voy a quedar nominada y le pido por favor a la gente que me ayude porque estamos en una instancia del juego donde no me quiero ir. Sería una re decepción irme ahora. Me gustaría estar entre los diez jugadores”, pidió.

“Creo que hice grandes cosas en la casa y me re merezco llegar a la final. Se viene una especie de ajedrez y todo lo que viene no me va a doler”, aseguró, al tiempo que aprovechaba a descargarse contra su exaliada en el juego y aprovechaba para enviarle un mensaje a quienes la siguen.

Foto: Captura de TV

EL PEDIDO DE FURIA A SUS SEGUIDORAS DE GRAN HERMANO: “NO VENGAN MÁS A GRITARME DESDE AFUERA”

“Agustina se dio vuelta como un panqueque y en su discusión conmigo me di cuenta de que me odia y que nunca me quiso. Me bancó porque en realidad no me aguantaba”, se despachó, mientras adelantaba cómo será su juego por esas semanas.

“Gracias por bancarme siempre y, por favor, no vengan a gritar más porque no podemos responder. Sino nos nomina Gran Hermano y quiero que sepan que yo tengo muchas sanciones y ya no puedo discutir fuerte con la gente”, contó.

“No es que me apagaron, ni nada por el estilo, pero tengo que moverme dentro de la casa de una manera mucho más humana y no agresiva”, cerró, sobre su nueva estrategia.