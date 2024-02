Esta semana, Lucía Maidana no solo se separó de su novia, Virginia, sino que también le declaró su amor a Rosina Beltrán, actualmente en la casa de Gran Hermano 2023.

A la mamá de Rosi, Fabiana Vadagnini Flores, no le cayó bien que la salteña exprese en TV lo que siente por su hija y lo expuso con un fuerte comentario en redes.

“Yo soy la mamá y creo que en los medios no tienen que fomentar esa relación que nunca existió, más allá de la amistad”, escribió la señora en Instagram.

Con dureza, Fabiana agregó: “Lucía, creo que no estás respetando a Rosi al hablar de tus sentimientos hacia ella. Eso es tuyo, no de los medios”.

LA CHARLA DE LUCÍA MAIDANA Y LA MAMÁ DE ROSINA BELTRÁN DE GRAN HERMANO 2023

Lucía Maidana se hizo eco del contundente mensaje que la mamá de Rosina Beltrán hizo en redes y decidió hablar con Fabiana en vivo, en el stream de Gran Hermano, para aclarar la situación.

En comunicación directa desde Uruguay, la madre de Rosina tomó la palabra y aclaró sus palabras, que no eludieron la controversia.

“Lu, yo te deseo lo mejor y lo que sea afuera... Rosina está adentro y no sabe del afuera. Cuando salga, hablarán. Lo que no quiero, como madre, es que vos no estés mal”, dijo Fabiana.

Acto seguido reparó en las críticas que recibió por oponerse a que Lucía exprese abiertamente lo que siente por su hija: “Vi los videos y vi como hablan mal. Yo no soy una persona de los medios. Lo que quiero es que tu estés bien, porque te vi llorando en los canales”.

Receptiva, Lucía le contestó: “A mí el mensaje de ayer me preocupó mucho, porque yo la quiero mucho a la mamá de Rosi. Es un amor y siempre se portó muy bien conmigo… Te quiero un montón y te banco”.

Buena onda con la salteña, Fabiana le respondió: “En cualquier momento nos vamos a ver porque voy a estar viajando para allá. Pero ahora me detectaron un supuesto covid, cuando volví de la Argentina”.

Tratando de sumar puntos con la potencial suegra, Lucía le dijo con humor: “Yo te hospedo”.