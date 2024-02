Sin filtros y con brutal honestidad, Julieta Poggio opinó del cambio de personalidad de Isabel De Negri al reingresar a Gran Hermano 2023 en el repechaje, junto a Catalina Gorostidi y Joel Ojeda.

Primero, Santiago del Moro presentó el tape de Isabel hablando en el confesionario sobre su acercamiento a Juliana “Furia” Scaglione, participante a quien juzgo duro cuando fue eliminada. Además, De Negri destacó que los integrantes del reality le subrayan que la notan “rara”.

“Puede hablar con Juliana súper bien. Yo no soy una persona que sienta odio… Los chicos me dicen que no soy la persona que era. No quiero que piensen que soy una mala persona. Estoy haciendo mi juego”, dijo Isabel.

“No quiero hacer mi juego de antes porque termino como la Isabel de antes. Por eso soy la Queen recargada… Ahora entendí el juego de Juliana”.

JULIETA POGGIO FUE LETAL CON ISABEL DE NEGRI DE GRAN HERMNO 2023

Indignada con Isabel, Julieta Poggio miró a cámara en El Debate y le bajó el pulgar con contundencia: “Esta Queen recargada es una Queen falsa”.

“Me parece que solo está jugando para el afuera. Se le va a acabar rápido esta alianza”, dijo la ex GH con dureza.