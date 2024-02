Luego de pasar el video donde se ve claramente a Isabel De Negri rompiendo las reglas en la casa de Gran Hermano 2023 después de mantener una conversación con Lisando “Licha” Navarro, la producción decidió sancionarla y Catalina Gorostidi reaccionó sin filtro.

“Atención, por favor. Quiero dirigirme a las personas que este domingo reingresaron a la casa. Ustedes saben que el reglamento es muy claro acerca de la prohibición de brindar información de la fuera. Isabel, Catalina, Joel, se han ganado el derecho a volver a participar del juego, pero con la condición de respetar esta norma esencial”, se lo escuchó decir a Gran Hermano en vivo.

Foto: Captura (Telefe)

“Isabel, hoy a la mañana acudiste al confesionario, luego de una charla que tuviste con Lisandro, en donde me manifestaste tu preocupación acerca de algunos comentarios que podrían ser interpretados como informes o información que no debías brindar”, agregó.

Y siguió: “Me tomé el trabajo de revisar en detalle esa charla y advertí que tu intención fue darle a Lisandro un mensaje proveniente del fuera. Es más, haciendo mímica con tus labios, revelaste que se trataba de un mensaje Mili, la novia de Lisandro. Te comunico, Isabel, que cometiste un grave error, una grave falta. Antes de tu reingreso se te dejó muy claro sobre la disposición que estamos hablando. Pero decidiste transgredirla, y peor aún, haciendo mímica con tus labios con el fin de que yo no pudiera escuchar parte de tu mensaje”, sentenció.

Y cerró, dando a conocer la sanción para Isabel: “Isabel, debido a esta desobediencia, te informo que ya estás nominada. No podrás votar, ni ser salvada por el líder de la semana. Además, te advierto que estaré prestando mucha atención a tus conversaciones. Si vuelve a suceder una situación similar, tomaré medidas más severas. Esta es mi última advertencia. Buenas noches”.

Por último, en medio de un silencio incómodo, Cata cerró, sin filtro, y apuntando contra su compañera: “¡Que se caigan las caretas! Gracias”.

LA CHARLA DE ISABEL CON LICHA EN GRAN HERMANO POR LA QUE CASI LA EXPULSAN

A poco de regresar a Gran Hermano 2023 en el repechaje gracias a la decisión del público, Isabel De Negri quedó al borde de la expulsación después de mantener una conversación al límite con Lisandro “Licha” Navarro.

La participante dio información indebida en el patio de la casa en medio de una charla con el joven y con Martín Ku como testigo: “No estoy rara. Alejate de la casa. Acordate de la película ‘no todo es lo que parece’, pero usá la cabeza, por favor te lo pido. Es un mensaje. Mirame”, atinó a decir, previo a susurrar ‘Mili’ (el nombre de la pareja de Lisandro).

Foto: Captura (Telefe)

“Tranquila, Isa, está bien. No te metas en quilombos. Hay que entender que la información que tenés vos es un arma de doble filo”, trató de ayudarla Licha. Pero Isabel se mostró segura de su actitud: “No se vio la mimica, ¿no? No se vio nada. Gracias a Dios”, lanzó, antes de conocer cuál sera la sanción de la producción.

Por último, Santiago del Moro tomó la palabra y cerró, tajante: “Lo que es grave es lo que dice con Licha que trata de salvarla, por eso él no la va a ligar en esta oportunidad. Ella le dice ‘no se vio esto, ¿no? ‘No todo es lo que parece’ es ella que está jugando con el otro grupo y le quiere dar a entender ‘sigo siendo tu amiga, no está todo tan mal’. Ahora, ella rompi+o un c+odigo tremendo. No es echada en este mismo momento porque no tiene una sanción previa, se la podría echar. La sanci+on va a ser grave. Lo que ella hizo fue grave porque es una estafa al juego”.