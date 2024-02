A poco de regresar a Gran Hermano 2023 en el repechaje gracias a la decisión del público, Isabel De Negri quedó al borde de la expulsación después de mantener una conversación al límite con Lisandro “Licha” Navarro.

La participante dio información indebida en el patio de la casa en medio de una charla con el joven y con Martín Ku como testigo: “No estoy rara. Alejate de la casa. Acordate de la película ‘no todo es lo que parece’, pero usá la cabeza, por favor te lo pido. Es un mensaje. Mirame”, atinó a decir, previo a susurrar ‘Mili’ (el nombre de la pareja de Lisandro).

Foto: Captura (Telefe)

“Tranquila, Isa, está bien. No te metas en quilombos. Hay que entender que la información que tenés vos es un arma de doble filo”, trató de ayudarla Licha. Pero Isabel se mostró segura de su actitud: “No se vio la mimica, ¿no? No se vio nada. Gracias a Dios”, lanzó, antes de conocer cuál sera la sanción de la producción.

Por último, Santiago del Moro tomó la palabra y cerró, tajante: “Lo que es grave es lo que dice con Licha que trata de salvarla, por eso él no la va a ligar en esta oportunidad. Ella le dice ‘no se vio esto, ¿no? ‘No todo es lo que parece’ es ella que está jugando con el otro grupo y le quiere dar a entender ‘sigo siendo tu amiga, no está todo tan mal’. Ahora, ella rompi+o un c+odigo tremendo. No es echada en este mismo momento porque no tiene una sanción previa, se la podría echar. La sanci+on va a ser grave. Lo que ella hizo fue grave porque es una estafa al juego”.

ZOE ACUSÓ A LOS QUE VOLVIERON A GRAN HERMANO 2023 DE LLEVAR PIOJOS Y SE ARMÓ EL ESCÁNDALO

A poco de que Catalina Gorostidi, Isabel De Negri y Joel Ojeda regresen a la casa de Gran Hermano 2023 por decisión del público, Zoe Bogach se mostró muy molesta ante la posibilidad de haber sido contagiada de piojos por sus compañeros.

“¡Ay, chicos! Posta, me picaron piojos a mí. ¡Me pica la cabeza! Mirá si tengo piojos. O capaz es porque hoy no me lavé el pelo. Si tengo piojos es porque alguien de afuera me los trajo porque yo no salgó de acá hace tres meses”, lanzó la joven, visiblemente desesperada, frente a alguno de sus compañeros.

Foto: Captura de video de X (@JateJodeh)

“Igual no creo tener piojos, ya estaría en crisis, pero me pica la cabeza”, agregó. Fue entonces que Joel se ofreció a revisarle el pelo y fue contundente con su veredicto: “No, la verdad que no vi nada por ahora. No veo movimiento. Hay un poquito de caspa, pero no mucha. No tenés nada”.