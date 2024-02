Los ánimos están muy caldeados en la casa de Gran Hermano 2023, al punto de que cualquier cosa, la más pequeña, puede hacer saltar todo como un polvorín, tal como ocurrió este fin de semana con Emmanuel Vitch y Virginia Demo, que se dijeron de todo.

Todo comenzó mientras Emma y Zoe Bogach hacían unas medialunas en la cocina de Gran Hermano bajo la atenta mirada de Virginia y Federico Farías, que hablaban animadamente en una mesa cerca. “Les conviene poner un papelito porque si no transpira el vidrio y se moja la masa”, dijo.

“Bueno, si quieren. Si no, no me den pelota. Así es acá, gente. No me dan bola”, agregó, resignada, la humorista. “Pongan esto, saquen esto, hagan esto. ¡Vení a hacerlo vos, boluda!”, le respondió, sin filtros, Emma.

POR QUÉ DISCUTIERON FUERTE EMMA VITCH Y VIRGINIA DEMO

“No me dan bola”, se quejó Virginia, a lo que Emma respondió: “Y no te vamos a dar bola porque lo estamos haciendo nosotros”. “Está feo eso que te esté cagando de risa cuando nosotros estamos haciendo cosas para todos”, agregó el estilista, por lo que Virginia reaccionó.

“Yo hice un comentario pel…. Te juro que tengo las pel… llenas. ¡Harta estoy! Ya me pudriste, porque yo te lo hago todo bien. Fue una bolu…”, dijo Virginia. “Sí, mi niña, vos podés decir lo que vos quieras”, le contestó Emma, que acumula peleas como medialunas con sus compañeros.

“¡Me rompiste las pelotas!. Y cuando a mí me rompen las pelotas, me rompen las pelotas. Entonces con vos no hablo más. ¿Ok? Pero no hablamos más en serio. No me busques”, dijo Virginia. “¿Para qué hacés comentarios bolu…? Vení a hacerlo vos. Vení a hacerlo vos”, contraatacó Emma.

“Pero vos estás mal. Emma, di una sugerencia... ¡Ay, chupame un hue…! Vos estás enfermo. Ya está. Listo ¡Vos estás loco, chau!. ¡Vos estás loco!”, lanzó Virginia, que al ver que Emma seguía y seguía fue más enfática. “Bueno, yo voy a hacer lo que se me cante el o…. Yo voy a hacer lo que se me cante el oje…”, cerró.

