Agostina Spinelli atendió el teléfono rojo de Gran Hermano 2023 y quedó expulsada en ese mismo momento. O eso le dijeron. Unos minutos después se reveló que la mujer policía había ganado un beneficio y todo era una “falsa eliminación”. Santiago del Moro se refirió por primera vez a quienes cuestionan la veracidad de la dinámica.

“¿Por qué nos convendría que esté arreglado todo? Yo no me enojo. Me da mucha ternura lo locura que genera”.

El conductor desde El Club Del Moro, su ciclo radial en La 100, contestó a los que en redes señalaron que había fraude, por diferentes motivos.

Algunos cuestionaron que sea la participante quien tenga ese beneficio y otros fueron más allá apuntando a las vendas con las que taparon los ojos de la participante para que no vea el exterior en su “falsa expulsión” antes de reingresar por el SUM.

“Mucha gente decía ‘salió con unas vendas y llegó con otras’. A mí me genera mucha curiosidad el fenómeno de la teoría conspirativa contra Gran Hermano. Siento mucha ternura porque hay mucha gente que necesita eso para pertenecer tirando cualquier cosa”, lanzó, picante.

Foto: Captura de TV

SANTIAGO DEL MORO FUE LETAL POR LAS TEORÍAS CONSPIRATIVAS EN GRAN HERMANO 2023

El animador contó lo que no se vio de Agostina y explicó uno de los momentos que dio muchísimo que hablar.

“A Agostina la llevaron con los ojos vendados hasta el estudio y cuando ingresó, intentó sacarse las vendas. Cuando se la estaba sacando, ya sentada en el SUM, le avisaron que se la ponga porque iba a entrar yo a hablarle y ahí ella se la volvió a poner”, detalló.

“Estaba llorando, desconsolada, y no entendía qué pasaba, pobre chica. Decían que estaba arreglado que ella atendiera el teléfono. ¿Cómo vamos a saberlo? Es más, yo pensé que tenía más chances Furia porque estaba cerca del baño”, se sinceró. “¿Por qué nos convendría que esté arreglado todo? Yo no me enojo. Me da mucha ternura lo locura que genera”, concluyó.