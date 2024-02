A minutos de que Agostina Spinelli atendiera el teléfono rojo en Gran Hermano 2023 y abandonara la casa convencida de que había sido expulsada, Santiago del Moro calmó a la participante, le explicó que ganó un beneficio por 24 horas y que volverá a la casa.

Sin saber lo que había pasado con Agostina, todos los “hermanitos” especularon con su posible vuelta o eliminación. Y Juliana “Furia” Scaglione lanzó un tremendo sincericidio sin saber que Agostina estaba en el sum viendo en vivo por la tele lo que ellos hablaban.

AGOSTINA ESPIÓ A SUS COMPAÑEROS Y FURIA SE DESPACHÓ SIN FILTROS EN GRAN HERMANO

“Yo gritaba desde el baño, ¡atiendan el teléfono! Cuando ella estaba fumando, la llamó Gran Hermano. Ahí empecé a sentir algo raro”, dijo Furia, mientras Agostina los miraba.

Acto seguido, los demás integrantes opinaron del tema: “Tenemos que poner la insulina en el box de intercambio”, “Esperen, chicos, capaz ahora entra. No terminó la noche”, “Todo esto es raro” y “Ahora nos dicen ‘tu compañera vuelve a entrar a la casa’”, fueron algunos de los comentarios.

Desconfiando de la presunta eliminación de Spinelli, pero sin saber que la estaba mirando y escuchando en vivo, Furia se despachó sin filtros.

“Yo dije que el que me hacía mal, le volvía en su contra. ¡Tomá! Ella me dijo ‘vos te vas a ir y yo me voy a ir detrás tuyo’. ¡Tomá, boluda! Por escupir al cielo”, expresó la entrenadora.

Y agregó, letal: “Si es joda, que vuelva a entrar ahora. Y sino muchas gracias. Yo no soy falsa”.

Al oír las picantes palabras de Furia, Agostina, que estaba tomando mate plácidamente en el sum mirando todo, se paró y le respondió: “¿No sos falsa? Me nominaste ¡y no sos falsa! Cariño, cuando me veas te vas a querer morir”.