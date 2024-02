El ingreso de Fabiana, la mamá de Rosina Beltrán, a la casa de Gran Hermano 2023 no eludió la polémica.

El momento de emoción quedó opacado cuando la participante rompió las reglas de “Congelados”, desafío en el que los “hermanitos” no podían interactuar con la visita y Rosina habló.

En el minuto final del cariñoso cara a cara de Fabiana con Rosina, la participante le preguntó a su mamá por su gatita Mágica. Pese a no tener respuesta, Gran Hermano la sancionó.

LA MAMÁ DE ROSINA DE GRAN HERMANO HABLÓ DE LA SANCIÓN QUE RECIBIÓ SU HIJA

“Ahora estoy un poquito mejor, pero me desperté medio triste”, le dijo Fabiana a Georgina Barbarossa.

“Cuando tu hija te dijo ‘¿Mágica?’, ¿te querías matar?”, le retrucó la conductora. Y la mamá de Rosina expresó: “Yo estaba concentrada en lo que le estaba diciendo. No me imaginé que me fuera a decir nada. Cuando preguntó por Mágica, yo seguí como si nada. No le iba a contestar”.

“Obviamente que ella quiere saber información, pero no le contesté. Ella ya le había preguntado a la producción por la gata”, reveló la señora.

Respecto a la sanción que recibió Rosina, Fabiana comentó: “Cuando salí de la casa, no pensé que la iban a sancionar. Es verdad que la sanción podría haber sido peor”.

CUÁL FUE LA SANCIÓN DE GRAN HERMANO A ROSINA POR ROMPER LAS REGLAS EN “CONGELADOS”

“Quiero aclararles que las reglas del Congelados son muy claras. No se puede reaccionar, no se puede hablar, etc. ¿Eso está claro? Rosina, lamentablemente a tu madre le has preguntado por Mágica, que es tu gatita. Esto significa sanción”, les comunicó Gran Hermano a los participantes, en especial a Rosina.

“Mañana, no vas a poder participar de la prueba del líder. Tampoco vas a poder participar por la casa. Espero haber sido claro. Son las reglas”, cerró Gran Hermano.

Tras recibir la sanción, Rosina contestó: “Igual no me dijo nada. Lo único que dije fue ‘¿Mágica?’. Se me escapó. Quería saber si mi gatita estaba bien”.