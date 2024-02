En medio de la Gala de repechajes Gran Hermano decidió llamar a todos al living para anunciar durísimas sanciones a Zoe Bogach y Juliana “Furia” Scaglione por faltas cometidas durante la última semana, y pese a que la primera era inocente de culpa y cargo.

En primer lugar “El supremo” aclaró que su decisión de sancionar a Zoe no correspondía a una falta cometida por ella sino por su mamá cuando la visitó en mitad de la semana con motivo del “Congelados” que “dio información que no correspondía”.

“Debido a este incumplimiento, Zoe, debo informarte que serás sancionada y no podrás jugar la próxima prueba por el liderazgo. Tampoco tendrás la posibilidad de ser salvada por el líder de la semana. En caso, obviamente, de resultar nominada”, señaló Gran Hermano.

Leé más:

Gala de repechaje en Gran Hermano 2023: quiénes volvieron a entrar la casa

QUÉ SANCIÓN RECIBIÓ FURIA NO CUMPLIR UNA INDICACIÓN DE GRAN HERMANO

Juliana, por su parte, sí fue responsable directa de su falta al negarse sistemáticamente a cumplir con una directiva de Gran Hermano. “Como dueño de esta casa y anfitrión del juego, pretendo que me concedan el mismo respeto que yo tengo por cada uno de ustedes. No voy a permitir bajo ningún concepto actos de rebeldía injustificados”, advirtió.

“Juliana, esta madrugada te he llamado la atención en más de una oportunidad acerca de tu micrófono y te pedí reiteradas veces que acudieras al confesionario con el propósito de conversar acerca de lo que pudiera estar molestándote y advertirte sobre comportamientos impropios de tu parte. Sin embargo, optaste por ignorarme”, recordó la voz de “El supremo”.

“Debido a estas acciones, Juliana, voy a sancionarte. Te informo que ya estás nominada. No podrás jugar este martes por la prueba del liderazgo. No podrás nominar y tampoco podrás ser salvada por el líder de la semana”, cerró el anfitrión de la casa, dejando a la participante directamente en “placa” para beneplácito de Agostina, que no podía ocultar su alegría.

Leé más:

Catalina Gorostidi reveló cómo se manejaría si llega a quedar en la final de Gran Hermano con Furia