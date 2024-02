A horas de que un exparticipante de Gran Hermano ingrese a la casa tras conocerse la decisión del público, Catalina Gorostidi se sinceró al hablar de cómo se manejaría si llegar a quedar en la final junto a su amiga, Juliana “Furia” Scaglione.

Todo comenzó con el comentario que le hizo Ximena Capristo a la joven en Gran Hermano, la noche de los ex: “Vos sos una mina fuerte, que vas al choque muchas veces. Por un lado, no está bueno que digan que te colgás de Furia porque desde el momento uno estuviste con ella, pero también lo cierto es que no sé cómo vas a manejar tus formas y, para mí, le vas a jugar en contra a ella porque va a estar muy pendiente de vos, vas a terminar siendo su sombra y, en definitiva, no va a estar bueno para su juego. ¿Vos cómo vas a manejar eso?”, indagó la panelista.

Foto: Captura (Telefe)

Tras escucharla, Cata dijo lo suyo: “Yo creo que eso no es así. Creo que Furia no me necesita porque ella es una excelente jugadora y puede jugar tranquilamente sola. Pero, me parece que necesita a alguien que la baje un poco y eso por ahí no se veía tanto, pero cuando ella se iba un poco al pasto yo la bajaba, y lo mismo ella conmigo”.

En ese momento, Robertito Funes Ugarte también quiso hacer su consulta al aire en el programa de Telefe: “¿Y si llegás a entrar en el repechaje y llegan Furia y vos a la final? ¿Va a prevalecer tu amistad?”.

“Yo me presenté en el casting diciendo que tenía muchos valores y tengo una personalidad muy fuerte, por algo me eligieron. Pero creo que la lealtad es lo más importante”.

“Y ahí que elija el público. Yo me presenté en el casting diciendo que tenía muchos valores y tengo una personalidad muy fuerte, por algo me eligieron. Pero creo que la lealtad es lo más importante y a mí me gustaría verme en la final con ella al lado y después que sea lo que el público quiera”, cerró la exhermanita, contundente.

MARTÍN KU SE GANÓ LA CASA DE GRAN HERMANO 2023

A poco más de dos meses de haber arrancado una nueva edición de Gran Hermano, los participantes tuvieron la posibilidad de competir por una casa. Y si bien casi todos lograron clasificar (menos Rosina Beltrán que fue sancionada por hablar en el “congelados” y Emmanuel Vich que decidió dejar el juego para darles la oportunidad a sus compañeros), fue Martín Ku quien se ganó el premio mayor.

El joven eligió la llave número 83 (de entre las 200 que había) y no pudo contener la emoción al ver que la cerradura se abría frente a sus ojos y el resto de los jugadores, quienes se acercaron rápidamente a abrazarlo y felicitarlo: “¡No lo puedo creer!”, dijo, muy movilizado por este premio. Y le envió un mensaje a Marisol, su pareja: “Amor, tenemos una casa. ¡Nos ganamos una casa, esto es de los dos! ¡Muchas gracias!”.

Foto: Captura (Telefe)

En cuánto a su elección, confesó en medio de una charla con Santiago del Moro: “Este número lo pensé ayer a la noche cuando estaba pensando en el 47 por Gran Hermano que son 4 y 7 letras. Después, antes de dormirme, dije ‘bueno, voy a pensar en dos números más y no me voy a enroscar más. Dije ‘83 y 91′ y salió”, lanzó. Y cerró, a flor de piel: “¡No lo puedo creer!”.

Cabe recordar que el año pasado había sido Maxi Guidici quien se había ganado un auto 0KM luego de quedar en la final junto a Walter “Alfa” Santiago, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Ignacio “Nacho” Castañares después de haber aguantado 12 horas parados. El joven había elegido la llave N° 46 (de entre las 50 que había) con la que abrió el vehículo del que se hizo dueño: “¡No lo puedo creer!”, había gritado, con lágrimas en los ojos.