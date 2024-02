Catalina Gorostidi se metió de lleno en la fallida relación de Alan Simone y Sabrina Cortez, que dejaron Gran Hermano 2023 con una semana de diferencia, y lanzó una versión sobre la vida amorosa del oriundo de Chivilcoy que sorprendió a los conductores.

Invitada a Se Picó (República Z), Catalina contó que Alan es uno de los solteros “más codiciados” en las fiestas a las que asisten los “hermanitos” y allí fue testigo de cómo “todas las chicas se le tiraban encima” a su compañero, que terminó saliendo con una conocida periodista.

Luego de que Catalina contara que “no pasó nada” entre Alan y Camila Lattanzio, Gastón Trezeguet quien encendió la mecha cuando afirmó que “tenía entendido que con alguien estuvo” Alan en una de esas fiestas.

CATALINA REVELÓ QUE ALAN PASÓ UNA NOCHE DE PASIÓN CON UNA PERIODISTA TRAS SALIR DE GRAN HERMANO 2023

Catalina se sonrió y confesó que no fue con nadie de la casa de Gran Hermano sino “de los medios”. “No voy a decir nada”, advirtió Catalina, aunque segundos después contó que “es alguien de la edad” de Alan, o “un poco más grande”.

Interrogada a discreción por Trezeguet y sus compañeros, Catalina fue contando que “no ubica tanto” a la misteriosa periodista porque “no es tan conocida”, y negó que sea Estefi Berardi, Nancy Pazos, Juariu, Pía Shaw, Nati Jota, Martu Morales, Josefina Pouso, Majo Martino, Mariana Brey, Sofi Martínez, Cristina Pérez y Nancy Duré.

“Pasó al otro día que salió del hotel (en el que pasó unos días tras su eliminación) y la conocía de antes de entrar a la casa por Instagram”, agregó, pero se negó a dar mayores datos: “Es amigo mío y no lo voy a quemar”, señaló.

Tras confirmar que se trata de una periodista, Catalina prometió: “Si me autoriza Alan, que no creo que me autorice, se los mando”.

