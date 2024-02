A dos meses de haber comenzado Gran Hermano 2023, tanto los participantes que siguen en juego como las que ya quedaron eliminados lograron despertar todo tipo de sentimientos entre los seguidores de programa. Y si bien se mostró muy feliz con esta nueva etapa de su vida después de hacerse conocida, Catalina Gorostidi compartió su angustia en las redes.

“Gracias a todos por los mensajes lindos. Es la primera vez que me van a ver así desde que salí, porque estoy súper feliz. Pero a veces las ‘furiosas’ también nos caemos para poder levantarnos más fuertes”, comenzó diciendo Catalina en un posteo que compartió en Instagram Stories.

Foto: Captura de X (@Catigorostidi_) Por: Fabiana Lopez

“Mañana será otro día y estaremos mejor. Se hablaron muchas cosas. Yo lo único que les digo, es que vean afuera cómo nos llevamos todos y se van a dar cuenta quién es quién acá. Nada más”, agregó, sin dar mayores detalles sobre los motivos de su tristeza.

Por otro lado, la joven también recurrió a su cuenta de X con un misterioso mensaje: “¡Qué lástima que las familias no entiendan que es un juego! Violencia y física, ¡menos! Tristísimo”, lanzó.

Según se supo, la exparticipante del reality de Telefe habría sido agredida físicamente por la mamá de Joel Ojeda (el último eliminado) y un video que se viralizó comprobaría el episodio.

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ POR QUÉ MARCOS GINOCCHIO NO FUE PARTE DEL PANEL DE GRAN HERMANO

Luego del furor que fue su triunfo en Gran Hermano 2023, Marcos Ginocchio mantuvo un bajo perfil respecto a su presencia en los medios. Y fue Ángel de Brito quien sorprendió al revelar cómo quiere encarar el último campeón del reality de Telefe su futuro laboral.

“Yo hablé con Marcos puntualmente, y hablé con Telefe. Ellos me dijeron que, obviamente, lo convocaron para este Gran Hermano. De hecho, habían anunciado que iba a estar en el debate y nunca estuvo”, comenzó diciendo el conductor de LAM.

Foto: Web

“También hablé con los representantes de Marcos y la versión es que él no quiere saber nada con la televisión y me parece bien porque decide y dice ‘no estoy preparado, entonces decido no ser panelista y no ser conductor porque todavía no lo siento’”, agregó.

“Quiere dedicarse de a poco, estudiar y formarse, como hace la gente que le da la cabeza”, cerró De Brito, celebrando la decisión que tomó Marcos para su carrera.