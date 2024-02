Con las emociones a flor de piel y sumida en llanto, Lucía Maidana blanqueó en A la Barbarossa que se enamoró de Rosina Beltrán, su compañera de Gran Hermano 2023.

En ese sensible marco, y tras el ingreso de Joel Ojeda a la casa, Gastón Trezeguet le preguntó a Lucía por la directa pregunta que el reingresante le hizo a Rosina sobre ella.

Vale aclarar que Joel y Rosina se conocían desde antes del reality y al verse nuevamente en el programa, ambos le dejaron la puerta al amor.

“Consideran ando como estás, creo que ayer Joel metió la pata”, le comentó Gastón a la joven salteña. Movilizada, Lucía asintió: “Sí, eso me dio bronca”.

“Lo que hizo Joel fue preguntarle directamente a Rosina, apenas ingresó a la casa, ‘¿qué onda con Luchi?’”, contextualizó Trezeguet, dado que el participante entró al programa dispuesto a tener un romance con Rosina.

Viendo la escena desde afuera y sintiendo amor por Beltrán, Maidana agregó: “Fue medio obvio y me dio un poco de impotencia. Ahí, cada palabra, la sobrepensás un montón. Rosi se quedó pensando. Para mí está preocupada por mí, porque le dijo ‘¿qué onda con Lu?’”.

“Joel no se está cuidando y fue muy obvia la pregunta. Rosi no esperó que yo me vaya tan temprano”, finalizó Lucía, esperanzada por tener la oportunidad de volver a Gran Hermano y tener cara a cara a Rosina.

LUCÍA MAIDANA CONTÓ QUE ESTÁ ENAMORADÍSIMA DE ROSINA BELTRÁN DE GRAN HERMANO 2023

A menos de una semana de ponerle punto final a su noviazgo con Virginia, Lucia Maidana abrió su corazón en A la Barbarossa y admitió que se enamoró de Rosina Beltrán, su compañera de Gran Hermano 2023.

“Formé un vínculo muy real con Rosi. Y no lo entiendo. Totalmente inesperado”, dijo la salteña, sin contener el llanto.

Y continuó: “La extraño. Esto no es estrategia, ni fue una campaña. Es cien por ciento real y es por eso que estoy tan angustiada también”.

Con muchas ganas de ingresar nuevamente a la casa de Gran Hermano 2023: “En los primeros programas no quería admitir lo que me pasa, pero me salió del corazón. Es puramente amor. De Rosi me gusta todo”.