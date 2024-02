Luego de confirmar que Marculi fue real, Julieta Poggio le puso el pecho a una incómoda pregunta del notero de LAM Santiago Sposato sobre Marcos Ginocchio.

Sin vueltas, el cronista de Ángel de Brito le consultó por las versiones de que el ganador de Gran Hermano 2022 habría posado sus ojos en la China Suárez, actualmente distanciada del cantante Lauty Gram.

Lejos de querer entrometerse en la vida íntima de su excompañero, Poggio habló del vínculo que une al salteño con la actriz y cantante y reveló si le daría celos que Marcos tenga un romance con la China.

JULIETA POGGIO HABLÓ DE RUMOR DE ROMANCE ENTRE MARCOS GINOCCHIO Y CHINA SUÁREZ

Notero: -¿Te hizo bien decir que Marculi fue real?

Julieta Poggio: -No sé si me hizo bien. Fue algo que tuve que decirlo para cortar con ese ciclo… Solo él y yo sabemos la verdad de lo que pasó.

Notero: -¿Vos escuchaste algo sobre Marcos? ¿Si estaba teniendo algo con la China Suárez?

Julieta: -La verdad que no. Compartieron trabajos juntos y están en la misma agencia. A mí me parece que no.

Notero: -Vos que lo conocés más a él, ¿creés que entre ellos dos podría llegar a pasar algo?

Julieta: -No sé. No quiero meterme.

Notero: -¿No es algo que a vos te pondría celosa?

Julieta: -Me parece que no pasa nada. Es lo que la gente piensa. Igual, ya está. Es tema de ellos.

Notero: -¿Pero a vos no te pondría celosa?

Julieta: -No, no me pone celosa.

Notero: -No sé si creerte…

Julieta: -Es que para mí no pasa nada ahí. Posta.

QUÉ UNE A MARCOS GINOCCHIO Y A LA CHINA SUÁREZ

China Suárez y Marcos Ginocchio se conocieron el año pasado en Buenos Aires en algunas salidas nocturnas.

Ambos forman parte de la agencia Multitalent y a fines de noviembre viajaron a México acompañados por Caro Nolte, integrante de la empresa y amiga de la actriz y cantante, y los rumores de romance comenzaron a vincularlos.

Sin embargo, más allá de la buena onda que existe entre la China y Marcos, los caminos sentimentales irían por carriles separados.