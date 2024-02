Finalmente, tras literalmente meses de especulaciones, Julieta Poggio confirmó que vivió un romance con Marcos Ginocchio al salir de la casa de Gran Hermano 2022. En medio de la incomodidad de su ex, Lucas Bardelli, que alzó su vos tras los contundentes dichos de la artista, revelaron más evidencias de que “Marculi” existió.

Fue Estefanía Berardi quien compartió a través de sus stories de Instagram un collage de dos fotos, una de Juli y otra de Marcos. ¿Qué tienen en común? Estaban usando el mismo buzo, que cada uno lucía en diversos lugares, lo que desliza que pasaban tiempo juntos y se lo iban prestando.

“Hubo muchas coincidencias”, expresó la panelista de Mañanísima y Poco Correctos junto a cariñosos y divertidos emojis, al pie de la imagen que muestra a Juli luciendo una prenda negra con detalles blancos y a Marcos vistiendo la misma, pero en otro contexto.

JULIETA POGGIO HABLÓ DE SU ROMANCE CON MARCOS GINOCCHIO

Cuando el cronista de LAM recordó que Yanina Latorre había lanzado una picante versión, donde aseguraba que los exparticipantes del reality de Telefe tenían encuentros íntimos en un departamento de Palermo, ella reconoció que hubo algo de verdad.

“Tampoco fue tan así lo que dijo Yanina Latorre. Lo admitiría. Hubo errores en los datos, en la locación”, señaló, risueña.

“Siento que no tengo que contarlo porque es una linda persona y quedó todo bien entre nosotros. No quiero hablar mal de él porque no tengo motivos. No tengo nada malo para decir”, concluyó.