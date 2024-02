Después de que se habló tanto sobre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio dentro y fuera de la casa de Gran Hermano 2022, fue la actriz de Coqueluche quien confirmó que vivió un romance con el modelo tras salir de la casa.

“Siento que no tengo que contarlo porque es una linda persona y quedó todo bien entre nosotros”.

“Ya está ‘Marculi’”, señaló, cuando le preguntaron en LAM sobre la relación, al no desmentir que su unión existió.

“¿A vos qué te parece? Ya está, se confirmó y se murió en el mismo momento”, señaló. “Por respeto a él y por todo lo que pasamos prefiero no contarlo”, aseveró la panelista de El Debate de Gran Hermano 2023.

Foto: Instagram

JULIETA POGGIO HABLÓ DE SU ROMANCE CON MARCOS GINOCCHIO TRAS CONFIRMAR QUE HUB

Cuando el cronista de LAM recordó que Yanina Latorre había lanzado una picante versión, donde aseguraba que los exparticipantes del reality de Telefe tenían encuentros íntimos en un departamento de Palermo, ella reconoció que hubo algo de verdad.

“Tampoco fue tan así lo que dijo Yanina Latorre. Lo admitiría. Hubo errores en los datos, en la locación”, señaló, risueña.

“Siento que no tengo que contarlo porque es una linda persona y quedó todo bien entre nosotros. No quiero hablar mal de él porque no tengo motivos. No tengo nada malo para decir”, concluyó.