Pocas horas después de que Lucía Maidana le declarara su amor a Rosina Beltrán de Gran Hermano 2023, la mamá de Rosi reaccionó con malestar en las redes sociales.

Fabiana Vadagnini Flores, madre de Rosina, vio el video de Lucía en A la Barbarossa diciendo que está enamorada de su compañera de GH y no le gustó nada.

“Yo soy la mamá y creo que en los medios no tienen que fomentar esa relación que nunca existió, más allá de la amistad”, dijo la señora, que pocos días atrás ingresó a la casa de GH, en el marco del desafío Congelados, y visitó a su hija.

Con dureza, Fabiana agregó: “Lucía, creo que no estás respetando a Rosi al hablar de tus sentimientos hacia ella. Eso es tuyo, no de los medios”.

LUCÍA MAIDANA CONTÓ QUE ESTÁ ENAMORADÍSIMA DE ROSINA BELTRÁN DE GRAN HERMANO 2023

A menos de una semana de ponerle punto final a su noviazgo con Virginia, Lucia Maidana abrió su corazón en A la Barbarossa y admitió que se enamoró de Rosina Beltrán, su compañera de Gran Hermano 2023.

“Formé un vínculo muy real con Rosi. Y no lo entiendo. Totalmente inesperado”, dijo la salteña, sin contener el llanto.

Y continuó: “La extraño. Esto no es estrategia, ni fue una campaña. Es cien por ciento real y es por eso que estoy tan angustiada también”.

Con muchas ganas de ingresar nuevamente a la casa de Gran Hermano 2023: “En los primeros programas no quería admitir lo que me pasa, pero me salió del corazón. Es puramente amor. De Rosi me gusta todo”.