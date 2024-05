Fue una de las peleas más fuertes la que se vivió en Gran Hermano 2023 en la que Juliana “Furia” Scaglione y Emma Vich encararon sin filtro, y con fuertes exabruptos incluidos, al grupo de Los Bros (conformado por Nicolás Grosman, Bautista Mascia y Martín “el Chino” Ku).

LA PREGUNTA AL HUESO DE SANTIAGO DEL MORO A MAURO DALESSIO EN GRAN HERMANO 2023

Luego de que Santiago del Moro sorprendiera a los participantes con su presencia en la casa de Gran Hermano 2023, el conductor puso en aprietos a Mauro Dalessio al preguntarle en vivo si está enamorado de Juliana “Furia” Scaglione.

“¿Estás enamorado de Juli o no?”, quiso saber el conductor del reality de Telefe despertando una sonrisa incómoda de Juliana. Y, tras una breve pausa, el jugador se sinceró: “La verdad que es alguien que yo quiero mucho, me gusta, es alguien que me ayudó un montón acá y la aprecio”, comenzó diciendo.

Foto: Captura (Telefe)

“Es una mujer fenomenal. Tiene un montón de cualidades que a mí me ayudaron acá también a mejorar por mí mismo. Tenemos nuestros encontronazos, pero son todo también parte de lo que somos los dos”, agregó. Y Furia cerró, picante: “Es show lo que vino a buscar”.