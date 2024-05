El amor a la distancia de Federico Bal con Florencia Díaz le funciona a la pareja, y ahora tuvieron un reencuentro en Buenos Aires para alimentar la pareja, cuando la bailarina visitó 1D2.

“Soy un gran novio, y hoy vino mi novia”, enfatizó el conductor de eltrece embelesado.

Ante la incomodidad de la morocha que ingresó a saludar, Fede afirmó: “Nosotros no somos una pareja de salir en la tapa de las revistas ni nada de eso. No. Nos gusta otra cosa un poquito más privada”.

Flor Díaz y Fede Bal.

“Esto es como un poco difícil para nosotros porque no hacemos esto”, continuó el actor mientras sostenía la mano de Flor.

Superado el pudor inicial, la chica fue vehemente: “Acá estoy acompañándote. Estás muy bien en el programa. Te quiero felicitar. Obvio que lo veo”.

Al final, Fede Bal acercó a Flor Díaz, la chicaneó y la besó: “No te vayas lejos, vení, no tengas miedo. Si en casa estás todo el día arriba mío”.

“No te vayas lejos, vení, no tengas miedo. Si en casa estás todo el día arriba mío”.

EL PÍCARO IDA Y VUELTA EN VIVO ENTRE FEDE BAL Y FLOR DÍAZ

En otro momento, Fede Bal le reprochó a Flor Díaz su actitud al compartir la cama.

FB: -Mi amor, porque a veces me sacás vos, me corrés, yo sé que hace calor a veces en el cuarto. Pero vos a veces me sacás del medio y a mí me gusta. Vos tenés una cosa. Un calorcito, mi amor, que es tan lindo dormir abrazado a vos.

FD: -Se nota, se nota porque me dejás al borde de la cama. Te corro porque me tirás de la cama.

Flor Díaz.

FB: -Hay reclamos de cómo dormimos.

FD: -Pero me encanta. Yo también te amo, amor.

FB: -Qué linda es. Yo no sé cómo hice todavía. De verdad. Yo no tengo idea. Mirá la bomba que me levanté. Yo no puedo creerlo. ¿En qué momento? ¿Qué te dije para que de golpe seas mi novia hoy?

FD: -¿La verdad? No sé. Deja ver. Conectamos mucho charlando nosotros. Hablando de la vida. Las relaciones también…