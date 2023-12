Tras coronarse campeona de Gran Hermano 2003, Viviana Colmenero se alejó de los medios casi tan rápido como apareció, y recién el año pasado reapareció en la TV convocada por Ángel de Brito como ocasional panelista de LAM, y ahora Gastón Trezeguet le salió al cruce.

Si bien al comienzo de Gran Hermano 2022 Viviana no tuvo más que declaraciones polémicas sobre el reality en lo referente al cuidado de los exparticipantes, en los últimos días reclamó su derecho a ser parte del mismo, pero el ex “hermanito” y actual productor del ciclo no está de acuerdo.

Viviana Colmenero le creyó al tarot y contó que piensa irse del país, tras la victoria de Javier Milei. Fuente: Web.

“Viviana estuvo un montón de tiempo que no quería saber nada con la vida, pero ningún ex participante habla bien cuando se aleja de todo, cuando caen la cuenta que el programa los ayudó y no lo supieron aprovechar”, dijo Trezeguet, que salió en tercer puesto en la primera edición, en Por si las moscas.

GASTÓN TREZEGUET DURÍSIMO CONTRA VIVIANA COLMENERO POR BUSCAR UN LUGAR EN GRAN HERMANO 2023

A horas del inicio de Gran Hermano 2023, Trezeguet le recomendó un poco de introspección a la excampeona del reality. “Hay que hacer un poco de autocrítica a ver si alguna vez respondió bien a un debate, si hablaste bien del programa”, recordó, a modo de reproche para con Colmenero.

“Pero no porque sea un reclamo de la producción, sino que, si desapareciste, después no te quejes”, advirtió el productor, que optó por hacer una analogía de lo que ocurrió a través de estas dos décadas entre él y Viviana.

“Yo siempre estuve al pie de cañón tratando de mantenerme como referente del programa. Pero si te alejaste durante 15 años del formato, y cuando de pronto explota y le va bien querés sumarte, no pretendas que después te tengan como referente”, cerró.

