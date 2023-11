Viviana Colmenero, el 20 de octubre de este año, había compartido en Twitter una tirada de tarot en la que afirmaba que Javier Milei no sería el mandatario electo, lo que sí sucedió. “Según esta lectura, no será el próximo presidente”, había afirmado.

Consciente de que el 10 de diciembre el líder de La Libertad Avanza se instalará en la Quinta de Olivos, Viviana hizo un fuerte descargo. Muy preocupada por las medidas que tomará Milei, Colmenero aseguró que está evaluando irse del país.

“Nos costó mucho tener soberanía y un montón de derechos, la verdad es que quiero vivir en pesos, no en dólares”.

“Pena y tristeza me da, por ejemplo, que un presidente diga que va a privatizar todas nuestras cosas. Supongo que a todos nos duele escuchar esas cosas. Yo no entiendo nada de política, pero hablo desde el sentido común. Nos costó mucho tener soberanía y un montón de derechos, la verdad es que quiero vivir en pesos, no en dólares”, sentenció, en diálogo con LAM.

¿A QUÉ PAÍS DE EUROPA SE PODRÍA MUDAR VIVIANA COLMENERO?

Viviana está evaluando mudarse a España.

“No vivo del tarot. Ni de la tele. Ni de planes. Ni de la prostitución. Tengo un pequeño local de accesorios de moda y me preocupa saber cuánto me va a salir comprar un producto en los locales mayoristas. Puedo vivir en Ibiza ya mismo si quiero, tengo base por mi hijo y familia allí, pero siempre me quedé en mi país pensando que es lindo viajar pero volver. Ahora lo evaluaré muy seriamente”, cerró, con firmeza.