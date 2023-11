Luego de las repercusiones que despertó la información que lanzó la panelista de LAM, Maite Peñoñori, al revelar que el flamante presidente electo Javier Milei le había ofrecido a Marina Calabró ser su vocera presidencial, Ángel de Brito recurrió a las redes para hablar de este tema.

“Marina Calabró rechazó la propuesta de ser vocera presidencial de #Milei”, comenzó diciendo el conductor de LAM y jurado de Bailando 2023 a través de su cuenta personal de Twitter, dejando en claro que la hermana de Iliana Calabró prefirió no ser parte de este cargo ofrecido.

“Ayer, se reunió post #LAM para agradecer y rechazar la propuesta”, agregó De Brito, después de que Marina haya sido una de las invitadas del ciclo que conduce por América, donde toco varios temas.

Cabe recordar que había sido la propia Marina quien lanzó la primicia sobre el noviazgo de Javier Milei y la humorista, Fátima Florez: “Estamos en condiciones de confirmar, sin potencial, porque hablamos con las dos partes y ambas nos confirmaron la información. Los dos blanquearon al instante. Así que estamos en condiciones de afirmar que se ha formado una pareja, están de novios Javier Milei y Fátima Florez hace 45 días”, había informado en Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Foto: Captura de Twitter (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

MARCELA TAURO HABLÓ DEL MAL MOMENTO DE MARINA CALABRÓ TRAS CONFIRMAR SU SEPARACIÓN DE MARTÍN ALBRECHT

Luego de que Marina Calabró se mostrara muy triste por su separación de Martín Albrecht tras 10 años de amor –y después de su fuerte enojo con Rodrigo Lussich por dar a conocer la noticia en las redes- Marcela Tauro reveló la charla privada que mantuvo con la panelista.

“Lo que tuve que hablar con Marina, lo hablé con ella. No soy quién, para aconsejar, pero ella me llamó y la noté muy angustiada y le dije ‘no podés estar así. Y ahí le dije mi postura”, comenzó diciendo la panelista de Intrusos en una nota que dio a LAM.

“Le dije a Marina que vayamos a tomar un café, que estaba para ayudarla en lo que pueda porque es una situación horrible. No veo que la esté pasando bien, la está pasando mal. La noto muy angustiada”.

“Le dije ‘me parece que en esta circunstancia te vas a dar cuenta quién es amigo y quién no. No mires nada y trata de relajarte’. No pudo cumplirlo porque está haciendo notas y obvio, la van a buscar. Le dije que, si le hace mal, trate de no ver nada porque siempre hay algo que no le va a gustar que digan”, agregó.

Y cerró: “También le dije que vayamos a tomar un café, que estaba para ayudarla en lo que pueda porque es una situación horrible. No veo que la esté pasando bien, la está pasando mal. La noto muy angustiada”.