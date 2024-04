El jueves 25 de abril, Tini Stoessel tuvo que suspender el primero de los cinco shows que dará en el Club Hurlingham. El recital se pasó para el 30 de abril.

Las lluvias dañaron la parte técnica de espectáculo y las condiciones para actuar era peligrosas.

En primera persona y con visible angustia por no poder presentar su nuevo e íntimo trabajo Un mechón de pelo, Tini no solo salió a escena para comunicarles a sus fans que el show no se iba a llevar adelante, también les compartió con sinceridad sus sentimientos.

“No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz”.

“Esperamos hasta último momento noticias, pero básicamente no funciona nada, nada de nada. Y obviamente también es peligroso para los bailarines, para toda la técnica y para ustedes”, dijo Tini, ante miles de personas que le pedían que cante.

Y agregó: “Esperé mucho, después de mucho tiempo, este álbum tan personal. Así que les quiero pedir perdón por no poder hacerlo. Los quiero recompensar, aunque solamente funcione esta luz”.

Respetuosa de sus fans y agradecida por el amor recibido, Tini se paró sobre el escenario bajo la intensa lluvia y con solo una luz que la iluminaba, y les regaló cuatro de sus nuevas canciones: “Pa”, “Buenos Aires”, “Tinta 90″ y “Me voy”.

EL MENSAJE DE TINI STOESSEL TRAS REPROGRAMAR EL SHOW

Luego de cancelar el show, pero de agradecerle a su público por ir a verla y comprenderla sobre el escenario, cantando cuatro de sus nuevas canciones, Tini se expresó en Instagram

“Lo que pasó hoy me causó mucha impotencia y tristeza al mismo tiempo”, escribió la cantante.

“Deseaba con todas mis fuerzas compartir este show y este álbum con ustedes”, continuó.

“Gracias por estar, por cantar conmigo abajo de la lluvia a pesar de que tuvimos que posponerlo. Gracias por esperar, por viajar desde lejos, por la entrega y el amor que me dieron. Gracias, los amo con todo mi corazón”, concluyó Tini.