En cadena nacional, el presidente Javier Milei comunicó que, mediante un DNU, su bloque La Libertad Avanza hará una masiva reforma de leyes. Para empezar, explicó que derogará 30 leyes trascendentales, como la de alquileres, góndolas y abastecimiento, entre otras que enfurecieron a Viviana Colmenero.

Muy enojada por estas reformas, que dividieron las aguas en la sociedad, Viviana se mostró en total desacuerdo mediante dos fuertes mensajes que publicó en X, acusando a Milei de haber “vendido” el país como consecuencia de esta masiva reforma de leyes.

“Las medidas de urgencia tendrían que haber sido para los trabajadores, para la clase media y para reducir la pobreza. Hizo todo lo contrario”.

“Las medidas de urgencia tendrían que haber sido para los trabajadores, para la clase media y para reducir la pobreza. Hizo todo lo contrario”, opinó, con firmeza. “¡Listo! Nos vendió nuestro país”, cerró Viviana, exparticipante de Gran Hermano, muy triste y preocupada.

CÓMO IMPACTARÁ EL DNU DE JAVIER MILEI EN EL BOLSILLO DE LOS ARGENTINOS: ¿CONVIENE STOCKEARSE?

“Había muchos precios regulados, y con el DNU, esos precios van a tender a subir, al igual que los servicios”, agregó el economista. “Los precios estaban congelados y regulados. Había una administración sobre el momento en que se iban a dar las subas, pero al desregular el mercado, podés generar un mercado de competencia en la salud”, explicó Di Pace.

En este sentido, Damián señaló que seguirá habiendo inflación “si los argentinos quieren seguir sacándose los pesos de encima porque no los quieren o porque después del DNU, por decisión del Gobierno, los precios van a comenzar a subir y van a impactar en la variación de la economía”.

“Los últimos Gobiernos estaban superados por su nivel de gastos, por lo que imprimieron dinero. El primero que especuló fue el Gobierno que, al no cerrarle las cuentas, les dio a los argentinos más y más pesos. En algunos casos hoy hay productos sin reposición y en otros no hay importación”, señaló, en referencia a si conviene o no stockearse de productos en las próximas semanas ante una inminente suba de precios.