La actriz Thelma Fardin, que denunció a Juan Darthés por abuso sexual, expresó su dolor al ser constantemente vinculada con el nombre de su agresor.

“Si estoy identificada con el caso, me interesa modificar. No reniego. Para mí es dolorosísimo que se me identifique con el nombre de mi abusador. ¡Me destruye! Me interesa más que se me identifique con la lucha por los derechos de las mujeres o incluso por la defensa de víctimas de violencia sexual. Pero que se me mencione junto al nombre de mi abusador me destruye absolutamente.”

Thelma Fardin y la periodista Karim González

Las declaraciones fueron hechas en Sola por los bares, el programa que conduce Karim González.

Aunque podría presentar un escrito para exigir que Darthés cumpla con una condena de prisión efectiva, Fardin confesó que la sola idea de volver a enfrentarse al proceso judicial le provoca un profundo rechazo emocional.

Thelma Fardin protagoniza “Sexista”

Thelma Fardin en el estreno de "Sexista". Foto: Instagram @soythelmafardin Por: Antonio Ricarte

Thelma Fardin actualmente protagoniza “Sexista”, una obra que cuestiona los estereotipos de género y las estructuras patriarcales. El espectáculo se presenta todos los miércoles a las 20 horas en el Espacio Dumont.