Pampita lanzó una fuerte declaración sobre su presente sentimental que dejó sin palabras a su invitado en un ida y vuelta que sorprendió por su honestidad brutal. Al entrevistar al humorista, la conductora de televisión se sinceró por completo y aseguró que, a pesar de sus parejas y matrimonios pasados, todavía no halló a su alma gemela.

En una profunda charla con Martín Bossi, la modelo disparó sin filtros: “Yo creo que todavía no me amaron como amo yo. Por eso no me rindo. He ido teniendo maridos, novios, todo...” Su exigencia romántica caló hondo en el actor, quien admitió sus propias falencias del pasado.

Frente a la postura de la conductora, quien remarcó que espera que la amen “al ciento por ciento”, el protagonista de la comedia teatral La cena de los tontos prefirió ser realista y asumió sus errores en el terreno afectivo. “Yo he sido un... gran fabulador en el amor. No era un tipo valiente para enfrentar a mis amores y decir: ‘Yo quiero vivir el amor así’”, reconoció el imitador.

La conductora y el actor protagonizaron un intenso debate sobre la fidelidad y el romanticismo. Crédito Infobae

Además, detalló los costos de su antigua conducta con una fuerte frase: “Así como aquellos que dejan el alcohol, las drogas o el juego, yo dejé la mentira... Y cuando empecé a decir la verdad me quedé muy solo. Yo he sido infiel, Caro”.

EL DOLOROSO PASADO DE MARTÍN BOSSI Y SU LLEGADA AL TEATRO

Durante la entrevista, el comediante también se animó a repasar los momentos más oscuros de su historia personal, incluyendo lo que definió como un “ACV espiritual” a sus 39 años tras la dolorosa muerte de su padre y una dura separación. “Estaba devastado. Le pedí, por favor a Dios, para que hable con mi papá porque no sabía cómo seguir. ‘Por favor, ayudame, acompañame, porque no sé si salgo’. Estaba muy oscuro el tema”, confesó el artista.

Esta crisis profunda lo marcó a fuego antes de experimentar particulares vivencias que le devolvieron la fe.

Martín Bossi recordó el momento más oscuro de su vida, a los 39 años, cuando atravesó lo que él mismo describe como un "ACV espiritual". Crédito: Infobae / Maximiliano Luna.

Por otro lado, el punto de quiebre en su destino actoral llegó mediante una cadena de hechos fortuitos derivados de una vieja infidelidad en Carlos Paz. Una de sus primeras novias de Lomas de Zamora le revisó un jean buscando pruebas de un engaño y encontró un papel con las siglas “EFA” anotadas. “Cuando le estoy por confesar la verdad de quién estaba enamorado y que sí, que estaba saliendo con dos chicas a la vez, ella me dice: ‘¿Quién es EFA?’. Llama y le dicen ‘Escuela de Formación Actoral’”, relató el actor, quien a partir de esa sospecha errónea terminó ingresando al mundo del teatro guiado por el mismísimo Víctor Laplace.

EL RECLAMO DE PAMPITA SOBRE LAS RELACIONES ABIERTAS

Al indagar sobre las actuales formas de vinculación de su invitado, la modelo cuestionó con firmeza los códigos del pasado del imitador, quien admitió haber manejado relaciones libres donde el sexo iba por separado pero sin involucrar sentimientos. “Ah, era un horror. O sea, arrancar así. Para un romántico es como...”, retrucó la conductora visiblemente disconforme con la idea. Bossi, por su parte, aclaró que hoy en día es mucho más flexible ante la aparición de un gran amor: “Si hoy me enamoro y ese amor requiere de exclusividad, yo no me pierdo un amor por esa puta costumbre”.

Al recordar sus inicios, el artista se explayó sobre la enorme presión que sintió en su juventud tras el fallecimiento de su progenitor, debiendo mantener económicamente a su madre y a su hermana de 14 años mediante clases de tenis. A pesar de las dificultades y de mandatos familiares muy rígidos que debió romper para seguir su verdadera vocación artística, el comediante reflexionó con una frase contundente frente a la modelo: “Fue muy duro tener que sostener una familia hasta que decidí desobedecer y empecé a estudiar actuación (... ) Es que yo creo que la desobediencia es la base del éxito”.