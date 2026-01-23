Nati Jota hizo de las suyas en Instagram y compartió un selfie que dejó boquiabiertos a sus fanáticos.

La creadora de contenido eligió una microbikini de dos piezas en un tono poco convencional para el verano: verde militar como base, con breteles y detalles en blanco que le dan un toque deportivo y moderno al conjunto.

Lejos de los clásicos colores flúo o pasteles que dominan la temporada, la conductora apostó por una paleta neutra y urbana que marcó diferencia.

El traje de baño presenta un corpiño rectangular de estilo deportivo, con breteles finos blancos que contrastan con la base verde oliva. La parte inferior es una bombacha colaless de tiro alto, un infaltable en el armario de cualquier it girl que busca estilizar la figura.

Nati Jota sorprendió con un selfie en microbikini militar y rompió Instagram. Crédito: Instagram

EL TOQUE DESPROLIJO QUE ENAMORA

Para completar la postal playera, Nati optó por un peinado de rodete alto y despeinado, con mechones sueltos que le dan ese aire relajado y natural que caracteriza su estilo. Sin maquillaje excesivo ni accesorios recargados, la influencer demostró una vez más que la simplicidad también puede ser impactante.