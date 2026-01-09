Nati Jota es una de las influencers con más impacto durante la temporada de verano y, otra vez, aprovechó para lucir su figura.

La conductora de streaming muestra a menudo clips virales de su faceta como profesional en Olga, así como fotos con amigos y colegas.

Pero en esta oportunidad, Nati subió un video que generó furor por las prendas que eligió para ir a la playa.

Nati Jota marca tendencia para el verano con una bikini aterciopelada y súper cavada . (Foto: Instagram/@natijota).

NATI JOTA LUCIÓ UNA BIKINI ATERCIOPELADA

Días atrás, había mostrado un traje de baño de dos piezas que era verde y súper cavado. Ahora, Nati fue más allá.

Escogió una bikini aterciopelada en tono marrón, con tiras que ataban la bombacha a los costados y una hebilla en el frente del corpiño.