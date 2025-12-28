Nati Jota no está en pareja y, lejos de encontrarse en una relación, publicó un fuerte video y una contundente frase.
La referencia fue clara a la situación de relación inestable o nula que puede llegar a atravesar con alguna persona, a pesar de su deseo.
En el video se aprecia a dos perros dándose un apasionado beso, pasando sus lenguas por la boca del otro.
LA FRASE DE NATI JOTA
La influencer acompañó el video con una frase contundente y con un receptor que no fue revelado.
“Estos podríamos ser nosotros, pero vos no activás y yo menos, porque tengo autoestima para mil cosas (capaz tres o cuatro en realidad), pero ni ahí para exponerme a ser rechazada por un macho”, redactó.
