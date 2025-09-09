El mundo Gran Hermano se vio convulsionado en las últimas horas por el enfrentamiento entre Zoe Bogach contra Florencia Cabrera, en la que Florencia Regidor, Sabrina Cortés y Catalina Gorostidi, entre otras salieron en defensa de la modelo, quien a su vez se arrepintió de haberle dicho “gorda resentida” en diálogo con Ciudad.

Todo comenzó la semana pasada, cuando Bogach explicó que toma mate como método de ayuno para adelgazar, algo que Cabrera repudió enérgicamente, más allá de que muchos en las redes sociales consideraron cancelable.

De ahí que Aixa, la mamá de Zoe se metió en la polémica aludiendo a que Flor es como “una gorda triste” que solo sabe “llorar y comer”, la morocha fue al hueso contra la joven y su madre al afirmar que “por lo menos sé que no me tengo que acostar con un tipo para que me mantenga”.

El polémico mensaje de Zöe Bogach sobre por qué toma mate

Dado que Zoe no está fija en ningún streaming, fue Florencia Regidor quien salió a quebrar lanzas por ella: “Para mí Flor es mala leche, mal, pero no tiene nada que ver su cuerpo”.

La condenable burla de Aixa, la mamá de Zöe Bogach a Florencia Cabrera

El arrepentimiento de Zöe Bogach tras el escándalo con Flor Cabrera

En un primer momento, Zoe manifestó que prefería “no seguir hablando del tema”.

El repudiable dicho de Zöe Bogach contra Florencia Cabrera

Sin embargo, luego ofreció disculpas públicas a Cabrera: “Le pido perdón. Lo que dije no estuvo bien, pero ella fue la que me atacó primero sin ningún motivo, cuando yo a ella nunca le dije ni hice nada. Es más, cuando todos le decían un montón de barbaridades yo la aconsejaba y decía no des bola...”.

“Le pido perdón. Lo que dije no estuvo bien, pero ella fue la que me atacó primero sin ningún motivo” Zoöe Bogach a Florencia Cabrera.

Flore Regidor bancó a Zöe Bogach y fulminó a Flor Cabrera

“Entonces, no entiendo porque de la nada me atacó. Pero ya me di cuenta como se maneja en la vida”, continuó Bogach su descargo.

Florencia Cabrera contra Zöe Bogach en Gran Hermano

En cuanto a si la enemistad había nacido en la casa, Zoe recordó: “En Gran Hermano ni la registraba. Ella un día dijo que me iba a cag... a piñas y que no lo hacía porque era 10 años menor. Todo eso fue porque en una actividad había sacado un papelito y el papel decía que le pase la pelota a la persona más mentirosa de la casa, se lo pasé a ella”.

Florencia Cabrera contra Zöe Bogach en redes

Al igual que coincidieron Gorostidi, Regidor y Cortés en el streaming, para Zoe la constante de Flor es “se va colgando de todos”, que “la semana que viene va a ser otra persona y así va existiendo”.

“Me arrepiento de haber actuado en caliente y haber dicho lo que dije. Pero bueno ahora la cagada al contestarle ya me la mandé...”, cerró Zoe Bogach luego de que Flor Cabrera la acusara de ser la “persona más ignorante” que había conocido.