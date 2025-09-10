Pampito sorprendió a todos en Puro Show al lanzar una noticia que sacudió el mundo del espectáculo: Marcelo Tinelli estaría a punto de regresar a la televisión argentina, y el canal elegido sería nada menos que eltrece.

“Voy a contar una bomba, agárrense fuerte, no es una bomba de pasillo, es algo que es 100% real, está ocurriendo, después veremos si se concreta o no, tengo muy buenas fuentes, como siempre”, aseguró el conductor, dejando en claro que la información es sólida.

Marcelo Tinelli en el desfile de Atelier Pucheta Paz (Foto: Movilpress).

Según Pampito, el empesario está muy, muy cerca de firmar un contrato para volver a la tele. “Ese canal de televisión donde podría ir Marcelo Tinelli, si todo sigue como va encaminado, sería eltrece”, detalló, mientras el resto del panel celebraba la noticia.

CÓMO SERÍA EL REGRESO DE MARCELO TINELLI A ELTRECE

Luego de que Pampito revelara que Marcelo Tinelli está en tratativas para volver a la pantalla de eltrece, Matías Vázquez dio detalles de cómo sería el regreso del conductor: “Sería algo similar a lo que fue en su momento Ritmo de la Noche, no el Bailando”.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, la idea sería que Tinelli conduzca un ciclo semanal, con el espíritu de los grandes shows de los años 90, apostando a la música, el humor y la participación de figuras invitadas. El formato buscaría diferenciarse del clásico Bailando, pero manteniendo el sello personal del conductor: “Sería una vez por semana”.

